Εργασίες αποκατάστασης των φθορών στον άξονα της Αριστοτέλους, στο κέντρο της πόλης, πραγματοποιούν τεχνικά συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες ξεκίνησαν από το «πέταλο» και αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε όλη την Αριστοτέλους.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αποκατάσταση των φθορών στο πλακόστρωτο καθώς και καθαρισμός των γκράφιτι αλλά και βάψιμο των κιόνων. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια των εργασιών αποκατάστασης που υλοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην οδό Δημητρίου Γούναρη.

«Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης στην οδό Δημητρίου Γούναρη είπαμε ότι θα περιλάβουμε την άλλη μεγάλη, ίσως τη μεγαλύτερη και εμβληματικότερη πλατεία της πόλης μας, την Αριστοτέλους, η οποία ήταν σε κατάσταση τραγική από την άποψη των ζημιών των κακοτεχνιών και όλα τα σχετικά», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας βρέθηκε στην Αριστοτέλους και επιθεώρησε τις εργασίες που πραγματοποιούνται.

Σύμφωνα με τον κ. Αγγελούδη, οι εργασίες που θα γίνουν στην Αριστοτέλους, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του μήνα, ώστε να παραδοθεί ενόψει και της τουριστικής περιόδου.

Στη συνέχεια, όπως είπε ο Δήμαρχος της πόλης, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στην -πολύπαθη- όπως είπε οδό Ελένης Ζωγράφου. Πρόκειται για τον πλακόστρωτο πλέον δρόμο που περνάει από το νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» και ο οποίος μετά την μετατροπή του σε πλακόστρωτο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις λόγω των κραδασμών στα διερχόμενα οχήματα και τα ασθενοφόρα που εξυπηρετούν το νοσοκομείο.

Οι παρεμβάσεις στην Ελένης Ζωγράφου θα περιλαμβάνουν αρχικά εργασίες από την αρχή της μέχρι το νοσοκομείο, όπου τα τεχνικά συνεργεία θα καλύψουν τα κενά ανάμεσα στους κυβόλιθους. Αν αυτή η μέθοδος αποδώσει, τότε η παρέμβαση θα συνεχιστεί σε όλον τον δρόμο.

«Με τις παρεμβάσεις αυτές θέλουμε να έχουμε μια λειτουργικότερη πρόσβαση σε κεντρικούς δρόμους και πλατείες της πόλης που δέχονται ένα υψηλό φορτίο από όλες τις γειτονιές και τους επισκέπτες», σημείωσε ο κ. Αγγελούδης.

