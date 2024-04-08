Όλοι Μαζί Μπορούμε: Οι αγώνες δρόμου για το περιβάλλον αρχίζουν 

Οι αγώνες δρόμου του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ για το περιβάλλον αρχίζουν!

Την Κυριακή 21 Απριλίου, τρέχουμε στον Υμηττό.

Διαδρομές των 10 χλμ., των 5 χλμ. και 1 χλμ. για παιδιά έως 12 ετών με μηδενική συμμετοχή.

Οι διαδρομές των αγώνων είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δημιουργηθούν κυκλοφοριακά προβλήματα.

Η συμμετοχή για τα 5 χλμ. είναι 5€.

Η συμμετοχή για τα 10 χλμ. είναι 10€.

Στους αγώνες των 5 και 10 χλμ., θα υπάρχει ατομική χρονομέτρηση, καθώς ένα Τ-Shirt και ένα καπέλο.

Λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας του 1 χλμ., στις 9 π.μ., τα παιδιά θα πάρουν το T-Shirt και το καπέλο του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Με τα έσοδα των αγώνων θα αγοραστούν δέντρα που θα φυτευτούν στο βουνό που θα τρέξει ο καθένας.

Οι 3 πρώτες γυναίκες και οι 3 πρώτοι άνδρες θα βραβευτούν με μετάλλιο, που σχεδίασε η Εικαστικός Μαρία Φραγκουδάκη.

Οι εγγραφές για τον Αγώνα Δρόμου του Υμηττού έκλεισαν.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις διαδρομές για το κάθε βουνό, καθώς και τις υψομετρικές τους διαφορές (απόσταση, ανύψωση, βαθμός & κλήση εδάφους).

ΥΜΗΤΤΟΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

Σημείο εκκίνησης δρομέων: Το Νεκροταφείο Παπάγου - Χολαργού

5 χλμ: https://www.alltrails.com/explore/map/holargos-3ara-b9acb4a?u=m&sh=l1xjlu

10 χλμ: https://www.alltrails.com/explore/map/holargos-9-3k-8deb8d1?u=m&sh=l1xjlu

Οδηγίες Πρόσβασης:

Με ΙΧ από την έξοδο « Παπάγου » της περιφερειακής Υμηττού, με κατεύθυνση προς τον Υμηττό (Parking αυτοκινήτου σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ του Νεκροταφείου Παπάγου και του σημείου εκκίνησης).

» της περιφερειακής Υμηττού, με κατεύθυνση προς τον Υμηττό (Parking αυτοκινήτου σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ του Νεκροταφείου Παπάγου και του σημείου εκκίνησης). Με ΙΧ από τον Παπάγο ακολουθώντας την οδό Αναπαύσεως με κατεύθυνση προς το Υμηττό (Parking αυτοκινήτου σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ του Νεκροταφείου Παπάγου και του σημείου εκκίνησης).

(Parking αυτοκινήτου σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ του Νεκροταφείου Παπάγου και του σημείου εκκίνησης). Σταθμός Μετρό «Εθνική Άμυνα» και από εκεί με το λεωφορείο 418, μέχρι την στάση «Αναστάσεως» (Η διάρκεια του δρομολογίου είναι 10 λεπτά. Μετά περπάτημα, μέχρι την εκκίνηση για 2 χλμ. (~30 λεπτά)).

Γιατί το περιβάλλον... θέλει αγώνα!

