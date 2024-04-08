Σήμερα Δευτέρα, αναμένεται να απολογηθεί στον Ανακριτή ο 17χρονος δράστης του αιματηρού επεισοδίου που έγινε την περασμένη Τετάρτη το μεσημέρι στην πλατεία Σαρόκο στην Κέρκυρα, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε.

Σε βάρος του, σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για τα αδικήματα, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της βαριάς σωματικής βλάβης κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Καρέ καρέ το επεισόδιο

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το περιστατικό:

Το μεσημέρι της Τετάρτης στην πλατεία Σαρόκο κατά τη διάρκεια επεισοδίου, ο 17χρονος επιχείρησε με τη χρήση μαχαιριού -αρχικά- να πλήξει 19χρονη κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθεια της να τον ακινητοποιήσει. Στη συνέχεια, ο 17χρονος με το ίδιο μαχαίρι τραυμάτισε δύο ανήλικους 14 και 17 ετών, καθώς και έναν 49χρονο αλλοδαπό, ο οποίος έσπευσε στο σημείο για βοήθεια.

Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας (Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, Αστυνομικό Τμήμα, Τμήμα Τροχαίας και Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ανήλικου δράστη, σε περιοχή περιφερειακά της πόλης, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για τις παραπάνω πράξεις.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κέρκυρας.

