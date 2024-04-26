Δολοφονία Λυγγερίδη: Απολογούνται σήμερα οι πρώτοι 10 από τους 67

Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι πρώτοι 10 από τους 67 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης και τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται οι απολογίες των υπολοίπων.

Οι τρεις εκ των δέκα που απολογούνται σήμερα κατηγορούνται για υποθέσεις ναρκωτικών και οι άλλοι επτά που κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, απολογούνται σήμερα για το σκέλος της κατοχής ναρκωτικών.





Πηγή: skai.gr

