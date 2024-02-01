Εξεταστική για Τέμπη - Κοτταράς: «Νόμιμη και νομότυπη η μετάταξη του σταθμάρχη»

«Νόμιμη και νομότυπη» ήταν η μετάταξη του σταθμάρχη Λάρισας, τόνισε ο πρώην αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Θανάσης Κοτταράς, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή για «διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Ο κ. Κοτταράς, νυν διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Λ. Τσαβδαρίδη για το εάν υπήρχε όριο ηλικίας στα 48 έτη, για τη μετάταξη στον ΟΣΕ, μέσω της «Κινητικότητας», ανέφερε ότι «το «48», ως όριο ηλικίας, που μπήκε στο φύλλο, που συμπλήρωσε ο οργανισμός στην πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών, δεν προβλεπόταν, ούτε από τη νομοθεσία ούτε από κάποια κανονιστική πράξη, ούτε από υπουργική απόφαση, ούτε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ, ούτε καν από απόφαση από κάποια διεύθυνση του ΟΣΕ. «Ήταν ένα αυθαίρετο όριο ηλικίας, που μπήκε εκ παραδρομής από την υπάλληλο ή τον υπάλληλο, που συμπλήρωσε τη συγκεκριμένη αίτηση στην πλατφόρμα για τον ΟΣΕ».

Επισήμανε, επίσης, ότι υπάρχουν γνωμοδοτήσεις που έχει λάβει ο ΟΣΕ το 2023 από καθηγητές Νομικής του Δημοσίου Δικαίου, και οι οποίοι «λένε ότι η μετάταξη ήταν καθόλα νόμιμη. Επίσης, αυτές οι γνωμοδοτήσεις λένε ότι εάν η επιτροπή έπαιρνε υπόψη της το όριο ηλικίας, θα είχε κάνει παρατυπία, γιατί αυτό το όριο ηλικίας ήταν αυθαίρετο» είπε ο κ. Κοτταράς, ο οποίος κατέθεσε στην επιτροπή τις σχετικές γνωματεύσεις.

Ο κ. Κοτταράς δήλωσε ακολούθως ότι «ως μέλος της επιτροπής (για την Κινητικότητα), στη συνεδρίαση που έγινε, δεν έγινε καμιά κουβέντα για το όριο ηλικίας, και δεν ήταν σε γνώση μου, καν, ότι υπήρχε τέτοιο όριο στην αίτηση που έκανε ο οργανισμός στην πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών για την κινητικότητα».

Για τις θέσεις που ζητούσε ο ΟΣΕ από την «Κινητικότητα», είπε ότι ήταν 113, και για τις οποίες κατατέθηκαν 4 αιτήσεις. Ειδικότερα, «για την επιθεώρηση της Λάρισας υπήρχαν 4 θέσεις και έγιναν 2 αιτήσεις». Ερωτηθείς, εάν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι η μετάταξη ήταν εκτός από παράνομη και «εκδούλευση» ή «ρουσφέτι», ο κ. Κοτταράς είπε: «Εμένα δεν με ενόχλησε κανείς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί «ρουσφέτι», όταν είναι δύο υποψήφιοι για τέσσερις θέσεις». Σημείωσε πάντως ότι και επί υπουργίας Σπίρτζη, έγιναν μετατάξεις μέσω Κινητικότητας και μάλιστα για πρόσωπα που ήταν και πάνω από 57 ετών, και ότι ήταν (και αυτές) νόμιμες.

Ερωτηθείς για τα λάθη που έγιναν, και για το εάν υπήρχαν τα συστήματα τηλεδιοίκησης, θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα, είπε ότι όλα συστήματα τα χειρίζονται άνθρωποι, και, ότι όσα περισσότερα (συστήματα) υπάρχουν τόσο ελαχιστοποιείται η πιθανότητα τραγικού συμβάντος. Αναφέρθηκε επίσης σε συγκεκριμένα λάθη του σταθμάρχη και του μηχανοδηγού, σημειώνοντας ότι δεν τηρήθηκε ο κανονισμός κυκλοφορίας.

Κληθείς από βουλευτές της αντιπολίτευσης να αναφέρει τη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων με ΔΠΥ (μπλοκάκια) κατά το διάστημα που βρισκόταν στον ΟΣΕ, είπε ότι εδράζονταν σε εισηγήσεις των αρμόδιων διευθύνσεων του ΟΣΕ, ότι αφορούσαν κυρίως σε νέους που έκαναν πρακτική μαθητείας ΟΑΕΔ, και ότι υπήρχαν επιτροπές που έκαναν την αξιολόγηση των αιτήσεων.

