Ένα περίεργο περιστατικό συνέβη στην Τραγαία της Νάξου, ευτυχώς χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, μεταξύ δύο ανηλίκων μαθητών.

Όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του naxostimes.gr 14χρονος μαθητής του Γυμνασίου Τραγαίας, έβγαλε μαχαίρι σε 16χρονο αλλοδαπό, μαθητή του ΕΠΑΛ Φιλωτίου, τον οποίο τραυμάτισε στο χέρι.

Τον 16χρονο μετέφερε στο νοσοκομείο Νάξου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, με το τραύμα, ευτυχώς, να μην του έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες το περιστατικό συνέβη μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 25 Ιανουαρίου αφού οι μαθητές είχαν σχολάσει, έξω από το Γυμνάσιο Τραγαίας και καταγγέλθηκε ανώνυμα, λίγες ημέρες αργότερα, στις αστυνομικές αρχές.

Ο 16χρονος που αρχικά κράτησε μυστικά τα όσα συνέβησαν, ισχυρίζεται ότι ο 14χρονος του έκανε επίδειξη το μαχαίρι που κρατούσε και ο τραυματισμός έγινε χωρίς πρόθεση.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στις μικρές κοινωνίες των χωριών αλλά και στις σχολικές κοινότητες που θεωρούν αδιανόητο, ανήλικα παιδιά να κυκλοφορούν με μαχαίρια.

