Σε συμβολικό αποκλεισμό της νότιας πύλης της ΔΕΘ προχώρησαν για λίγη ώρα αγρότες που παρέμεναν από χθες στην πλατεία της ΧΑΝΘ με τα τρακτέρ, στο πλαίσιο αγροτικών κινητοποιήσεων, με αφορμή την 30η Agrotica που άνοιξε χθες τις πύλες της.

Ομάδα αγροτών αντέδρασε στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι «είναι σταγόνα στον ωκεανό» και πως δεν τους ικανοποιούν.

«Ένας πρωθυπουργός μιλάει μόνο για τη Θεσσαλία, οι υπόλοιποι αγρότες δεν έχουν πρόβλημα; Συμμεριζόμαστε τον πόνο των Θεσσαλών αλλά τα προβλήματα για όλους είναι τα ίδια», ανέφερε ένας αγρότης.

Σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη προκειμένου να αποφασίσουν τις κινήσεις τους και αν θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.