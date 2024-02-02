Πρύτανης ΑΠΘ: Ουδέποτε υπέβαλα αίτημα για αστυνομική εισβολή στο πανεπιστήμιο

Ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Απόστολος Αποστολίδης προχώρησε σε διάψευση δημοσιευμάτων που κυκλοφόρησαν χθες και ανέφεραν πως η αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε για την εκκένωση της κατάληψης στο κτίριο της Πρυτανείας έγινε μετά από αίτημα του ίδιου.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του:

«Με ιδιαίτερη έκπληξη ανέγνωσα δημοσιεύματα, με τίτλο «Μετά από αίτημα του προσωρινού πρύτανη η αστυνομική εισβολή στο ΑΠΘ».

Δηλώνω ρητά ότι ουδέποτε υπέβαλα τέτοιο αίτημα».

Υπενθυμίζεται ότι χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στο κτίριο της Πρυτανείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντριτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) εισήλθαν στον χώρο του κτιρίου διοίκησης από το υπόγειο πάρκινγκ του κτιρίου, στο οποίο φοιτητές πραγματοποιούσαν κατάληψη από το μεσημέρι.

Λίγη ώρα αργότερα, τα άτομα αποχώρησαν από το κτίριο της Πρυτανείας.

