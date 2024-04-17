Επισήμως, μετά τη δικαστική απόφαση που προηγήθηκε και τη γραφειοκρατική διαδικασία από τις Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Παρασκευής, η κόρη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου και της Κάρολαϊν άλλαξε το επίθετό της και έλαβε το πατρικό της μητέρας της.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το TheNewspaper.gr, ο Δήμος Αγ. Παρασκευής ενέκρινε την αλλαγή του επιθέτου και πλέον η ανήλικη που ζει με τη γιαγιά της και την οικογένειά της στις Φιλιππίνες ονομάζεται Λυδία Κράουτς.

Τις διαδικασίες κίνησε ο δικηγόρος της οικογένειας Θανάσης Χαρμάνης από τον Βόλο.

Η Καρολάιν Κράουτς ήταν φοιτήτρια Βρετανικής και Φιλιπινέζικης καταγωγής, η οποία δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου 2021 στην κατοικία της στα Γλυκά Νερά της Αττικής.

Ύστερα από 37 ημέρες, ο σύζυγός της, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ανακρινόμενος, ομολόγησε στους αστυνομικούς πως τη σκότωσε ο ίδιος. Στις 22 Ιουνίου κρίθηκε προφυλακιστέος με την κατηγορία της δολοφονίας της συζύγου του αλλά και του σκύλου τους. Η υπόθεση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ελληνικών και διεθνών ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λόγω των εξελίξεων που σημειώθηκαν κατά τη διερεύνησή της αλλά και της καταγωγής της.

