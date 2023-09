Ομόφωνα ένοχος και στο Εφετείο ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος για τη δολοφονία της Καρολάιν Ελλάδα 12:02, 29.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για όλες τις κατηγορίες και του επέβαλε την ποινή των ισοβίων και επιπλέον κάθειρξη 11,5 χρόνια