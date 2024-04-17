Τρεις συλλήψεις για κατοχή όπλων σε Άγιο Παντελεήμονα, Αχαρνές και Καμίνια

Σε τρεις συλλήψεις ατόμων που είχαν στην κατοχή τους πιστόλια προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε Άγιο Παντελεήμονα, Αχαρνές και Καμίνια.

Σύμφωνα με την αστυνομία χθες τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα, συνελήφθη, 27χρονος αλλοδαπός ο οποίος ύστερα από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του πιστόλι και γεμιστήρας με 5 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Επιπλέον, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (15/4) στην περιοχή των Αχαρνών, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος όταν είδε να τον πλησιάζουν αστυνομικοί πέταξε πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 3 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τέλος, μεσημβρινές ώρες της 15-4-2024 στην περιοχή των Καμινίων, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 53χρονος ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους έκριναν ύποπτο τον 53χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι, γεμιστήρας, μαχαίρι, κατσαβίδι και κουκούλα τύπου full face.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

