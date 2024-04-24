Την απάντηση τους στο βαρύ κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος τους, καλούνται να δώσουν το Σάββατο και την Κυριακή, οπότε θα βρεθούν για τις απολογίες τους ενώπιον των Ανακριτών οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης οπαδών, μέλη της οποίας εμπλέκονται στην θανάσιμη επίθεση που δέχθηκε ο αστυνομικός Γιώργος Λυγγερίδης.

Οι 67 κατηγορούμενοι έλαβαν ήδη από χθες το απόγευμα προθεσμίες για τις απολογίες τους για το Σαββατοκύριακο, με την πλειονότητα τους να δηλώνει ,μέσω των συνηγόρων τους, ότι δεν έχει καμία σχέση σε όσα τους αποδίδονται.

Η απολογητική διαδικασία αναμένεται ότι θα ξεκινήσει το Σάββατο το πρωί οπότε θα μεταχθούν στα δικαστήρια για να βρεθούν ενώπιον των πέντε Ανακριτών που ορίστηκαν για την υπόθεση, οι πρώτες ομάδες κατηγορουμένων , ενώ οι απολογίες θα συνεχιστούν και την Κυριακή.

Υπενθυμίζεται ότι η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση, στην οποία εμπλέκονται συνολικά 160 πρόσωπα, περιλαμβάνει 12 βαριά κακουργήματα και σωρεία πλημμελημάτων.

Σύμφωνα με τη δίωξη, πέντε κατηγορούμενοι βαρύνονται με κατηγορία που αφορά διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς τους αποδίδεται ηγετικός, κεντρικός ρόλος στην λειτουργία της οργάνωσης που σύμφωνα με την δικογραφία είχε συγκεκριμένη δράση με φόντο την αθλητική δραστηριότητα της ομάδας τους .

Κορυφαία θέση στη δικογραφία κατέχει ο βίαιος θάνατος του αστυνομικού , εγκληματική πράξη που σύμφωνα με τις αρχές είναι αποτέλεσμα οργανωμένης απόφασης για επίθεση κατά αστυνομικών, η οποία ελήφθη από την ιεραρχία της οργάνωσης και εκτελέστηκε από μέλη της .

Ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής του κάθε κατηγορούμενου,η δίωξη μεταξύ άλλων αφορά τα αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος για

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

Ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

Συνέργεια στην ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης

Έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

Ηθική αυτουργία στην έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης

Συνέργεια στην έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό οργανώσεων με αφορμή αθλητική εκδήλωση.

Ηθική αυτουργία στην κατασκευή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο με αφορμή αθλητική εκδήλωση

Εκβίαση με απειλή βλάβης της επιχείρησης άλλου κατά συναυτουργία κατά την διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

Ληστεία κατά συναυτουργία και κατά συρροή με αθλητικό υπόβαθρο.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες που καλούνται να απολογηθούν για σοβαρά αδικήματα είναι ο 16χρονος αδελφός του 18χρονου κρατούμενου ο οποίος ομολόγησε πως πέταξε τη ναυτική φωτοβολίδα που έκοψε το νήμα της ζωής του αστυνομικού έξω από το κλειστό γήπεδο Ρέντη τον περασμένο Δεκέμβριο.

Συνολικά οι ανήλικοι στην υπόθεση είναι δεκαπέντε.

Επτά κατηγορούμενοι, από τους οποίους οι τρεις είναι στην ομάδα των 67, εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών χωρίς ωστόσο να τους αποδίδεται συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

