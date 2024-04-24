Λογαριασμός
Θανάσιμος τραυματισμός εν ενεργεία υπαξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας

Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΓΕΑ

Νεκρός μέσα στη μονάδα βρέθηκε σήμερα ο επισμηνίας (ΟΑΑΔ) Β.Α, ετών 45, ο οποίος υπηρετούσε στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα αίτια του θανάτου διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

