Θανάσιμος τραυματισμός εν ενεργεία υπαξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας

Νεκρός μέσα στη μονάδα βρέθηκε σήμερα ο επισμηνίας (ΟΑΑΔ) Β.Α, ετών 45, ο οποίος υπηρετούσε στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα αίτια του θανάτου διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.