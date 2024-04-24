Θανάσιμος τραυματισμός εν ενεργεία υπαξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας

Νεκρός μέσα στη μονάδα βρέθηκε σήμερα ο επισμηνίας (ΟΑΑΔ) Β.Α, ετών 45, ο οποίος υπηρετούσε στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα αίτια του θανάτου διερευνώνται αρμοδίως.
Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
Πηγή: skai.gr
- Το τρολάρισμα της ΕΛΑΣ για τη σκόνη: Ανέβασε φωτογραφία με καμήλες κάτω από την Ακρόπολη
- «Προσπαθούν κάθε μέρα να σε σκοτώσουν με χημικά»: Πετράκος και Παπαθωμά δεν πιστεύουν στην αφρικανική σκόνη
- Άγρια συμπλοκή στο Ηράκλειο: Αδέρφια επιτέθηκαν και χτύπησαν έναν 19χρονο και η αδερφή τους τραβούσε βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.