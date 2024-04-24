Η αφρικάνική σκόνη έχει σκεπάσει για ακόμη μία ημέρα τον ουρανό της Αθήνας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Το συγκεκριμένο φαινόμενο με την ονομασία «Minerva red» έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη χώρα καθώς το βαθές χαμηλό στην περιοχή της Σύρτης κινούμενο προς την Ελλάδα μετέφερε πολύ μεγάλες ποσότητες σκόνης.

Το πορτοκαλί πέπλο που σκέπασε χθες, Τρίτη ολόκληρες πόλεις, δημιούργησε απόκοσμες εικόνες. Ωστόσο, και σήμερα η σκόνη παραμένει με την αποπνικτική ατμόσφαιρα που έχε δημιουργηθεί να προβληματίζει τους ειδικούς για την ποιότητα του αέρα κρούοντας το καμπανάκι για τη δημόσια υγεία και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες.

Συστάσεις από το υπουργείο Υγείας

Σύμφωνα με τους ειδικούς η αφρικανική σκόνη μπορεί να προκαλέσει παροξύνσεις άσθματος και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, γι’ αυτό οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα δε θα πρέπει να εκτίθενται πολλές ώρες έξω και να φορούν μάσκες.

Το Υπουργείο Υγείας, κατόπιν της τακτικής προβλεπόμενης ενημέρωσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της δημόσιας υγείας, συστήνει τις ακόλουθες οδηγίες για την ενημέρωση του κοινού με μέτρα προφύλαξης ως εξής:

Α. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου

Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα

Καρδιοπαθείς

παιδιά καθώς και

τα άτομα άνω των 65 ετών

θα πρέπει να αποφύγουν κάθε σωματική άσκηση-δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, συνιστάται η αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.

Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου. Επί επιμονής συμπτωμάτων συνιστάται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.

Β. Συστάσεις στο γενικό πληθυσμό

Σε κάθε άτομο συνιστάται να αποφύγει κάθε σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και να περιορίσει το χρόνο παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία. Κατά την παραμονή του σε εσωτερικούς χώρους να διατηρούνται πόρτες, μπαλκονόπορτες και παράθυρα κλειστά.

Συστάσεις και από την Πνευμονολογική Εταιρεία

Την προσοχή των πολιτών εφιστά και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Επισημαίνει ότι η αφρικανική σκόνη μεταφέρει σωματίδια σε μεγάλο φάσμα μεγεθών, όπως PM10, PM2,5 ή ακόμα και πολύ μικρότερα, ενώ μπορεί επίσης να συμπαρασύρει και ρύπους από την ατμόσφαιρα. Η αύξηση των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα μπορεί να επιδεινώσει αναπνευστικά νοσήματα όπως το άσθμα, η βρογχίτιδα και οι αλλεργίες. Τα άτομα με προϋπάρχουσες αναπνευστικές παθήσεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε περιόδους αυξημένων επιπέδων σκόνης και αυτό απεικονίζεται και με αυξημένες προσελεύσεις στα νοσοκομεία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τους κατοίκους των αστικών κέντρων και περιοχών με ήδη χαμηλή ποιότητα της ατμόσφαιρας. Συγκεκριμένα,

Επίδραση στο αναπνευστικό. Μία από τις πρωταρχικές επιπτώσεις της αφρικανικής σκόνης στην υγεία είναι η επίδρασή της στην αναπνευστική υγεία. Τα λεπτά σωματίδια της σκόνης μπορούν να διεισδύσουν βαθιά στους πνεύμονες και ακόμη και να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος. Για άτομα με παθήσεις όπως το άσθμα, η βρογχίτιδα ή η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η έκθεση σε αυτά τα σωματίδια μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα, οδηγώντας σε δύσπνοια, βήχα, συριγμό και δυσφορία στο στήθος.

Αλλεργίες και ερεθισμός. Η αφρικανική σκόνη μπορεί να προκαλέσει αλλεργικού τύπου αντιδράσεις σε ορισμένα άτομα, ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος, ρινική συμφόρηση, φτέρνισμα και υγρά μάτια. Τα άτομα με αλλεργίες ή ευαισθησίες σε περιβαλλοντικούς παράγοντες μπορεί να εμφανίσουν αυξημένα συμπτώματα σε περιόδους αυξημένων επιπέδων αφρικανικής σκόνης.

Καρδιαγγειακές επιδράσεις. Εκτός από αναπνευστικά προβλήματα, η έκθεση στην αφρικανική σκόνη έχει συνδεθεί με καρδιαγγειακά προβλήματα. Τα σωματίδια μπορούν να συμβάλουν στη φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες και την αγγειοσυστολή, που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών, εγκεφαλικών επεισοδίων και άλλων καρδιαγγειακών παθήσεων, ιδιαίτερα σε ευάλωτους πληθυσμούς.

Επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα. Η παρατεταμένη έκθεση στην αφρικανική σκόνη μπορεί επίσης να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας τα άτομα πιο ευάλωτα σε λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος και σε άλλες ασθένειες. Η φλεγμονώδης απόκριση που προκαλείται από τα σωματίδια σκόνης μπορεί να αποδυναμώσει την άμυνα του σώματος και να δυσκολέψει την καταπολέμηση των παθογόνων μικροοργανισμών.

Μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για την υγεία. Η χρόνια έκθεση στην αφρικανική σκόνη και τους σχετικούς ρύπους της έχει συσχετιστεί με μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων αναπνευστικών ασθενειών, μειωμένης πνευμονικής λειτουργίας, καρδιαγγειακών διαταραχών, ακόμη και ορισμένων τύπων καρκίνου. Η συνεχής έκθεση σε υψηλά επίπεδα σωματιδίων σκόνης μπορεί να έχει συσσωρευτικές επιπτώσεις στην υγεία με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με μία ανασκόπηση του 2020 για την επίδραση της σκόνης στην ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι 42.000 θάνατοι/έτος αποδίδονται στη σκόνη, ενώ στις μεσογειακές χώρες έχει υπολογιστεί ότι το 27-44% του αριθμού των θανάτων που σχετίζονται με τα σωματίδια PM10 οφείλεται στην αφρικανική σκόνη.

Για το λόγο αυτό συνιστά:

Μείνετε ενημερωμένοι. Παρακολουθήστε τις αναφορές για την ποιότητα του αέρα και τις μετεωρολογικές προβλέψεις για να γνωρίζετε πότε τα επίπεδα αφρικανικής σκόνης αναμένεται να είναι υψηλά.

Περιορίστε τις υπαίθριες δραστηριότητες. Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετε να περάσετε εκτεταμένες χρονικές περιόδους σε εξωτερικούς χώρους, όταν τα επίπεδα σκόνης είναι υψηλά, ειδικά κατά τη διάρκεια των ημερών με αέρα, όπου τα σωματίδια είναι πιο πιθανό να αιωρούνται στον αέρα.

Κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες. Ενώ γενικά πρέπει να αερίζονται οι κατοικίες και οι εργασιακοί χώροι, στις περιόδους έξαρσης της αφρικανικής σκόνης, αερίστε λίγο το πρωί και στη συνέχεια κρατήστε τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά για να αποτρέψετε την είσοδο σωματιδίων σκόνης στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας σας. Αν διαθέτετε, χρησιμοποιήστε καθαριστές αέρα ή φίλτρα για να βελτιώσετε την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Χρησιμοποιήστε μάσκες. Όταν βγαίνετε έξω, ειδικά σε συνθήκες σκόνης, σκεφθείτε να φοράτε μάσκα για να μειώσετε την εισπνοή σωματιδίων σκόνης.

Μείνετε ενυδατωμένοι.

Πίνετε άφθονο νερό.

Σε περιόδους αυξημένων επιπέδων σκόνης, συνιστάται ιδιαίτερα, άτομα με προϋπάρχουσες αναπνευστικές παθήσεις, να λαμβάνουν προφυλάξεις για να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση στα σωματίδια σκόνης.

Επίσης, ασθενείς με άσθμα μπορεί να χρειαστεί να αυξήσουν τη δοσολογία ή τη συχνότητα λήψης των εισπνεόμενων φαρμάκων βάσει του πλάνου ελέγχου που τους έχει συστήσει ο γιατρός τους για να μειώσουν τα συμπτώματα. Επισημαίνεται ότι στην παρούσα φάση συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους ασθματικούς, λόγω εαρινών αλλεργιών.

Ασθενείς με ΧΑΠ μπορεί να χρειαστεί να αυξήσουν την ανακουφιστική αγωγή με εισπνεόμενα φάρμακα.

Πότε θα υποχωρήσει το φαινόμενο

Ωστόσο, η σκόνη αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά εντός της ημέρας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του συστήματος DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η επικράτηση δυτικών βορειοδυτικών ανέμων θα έχει ως αποτέλεσμα την προοδευτική μεταφορά των υψηλών συγκεντρώσεων σκόνης προς το Αιγαίο, ενώ την Πέμπτη 25/04 οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης θα εντοπίζονται στα Δωδεκάνησα.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν από το σύστημα DUST/METEO παρουσιάζεται η διασπορά της σκόνης στην ατμόσφαιρα κατά τις μεσημεριανές και βραδινές ώρες της Τετάρτης 24/04 και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 25/04.

Απόκοσμες εικόνες σε Κρήτη, Τρίπολη, Καλαμάτα

Η χθεσινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τις περισσότερες περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν τυλιχθεί μέσα σε ένα πορτοκαλί σύννεφο από σκόνη.

Η κατάσταση σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου, όπως στην Τρίπολη, τη Μεγαλόπολη, την Καλαμάτα, την Ζαχάρω, στην παραλία της Κουρούτας ήταν αρκετά δύσκολη με σημαντικά προβλήματα στην ορατότητα.

Στην αφρικανική σκόνη «πνίγηκε» και η Κρήτη. Την ίδια ώρα, ο υδράργυρος στα Φαλάσαρνα Χανίων έφτασε τους 36,6 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το Meteo.

