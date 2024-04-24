«Φωτιά» χαρακτηρίζεται από κύκλους της αστυνομίας η δικογραφία που σχηματίστηκε για την εγκληματική οργάνωση που αποδομήθηκε μετά τη σαρωτική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Δαμόκλειος Σπάθη» της ΕΛ.ΑΣ και αφορά τη δολοφονική επίθεση κατά του 31χρονου αρχιφύλακα των ΜΑΤ Γιώργου Λυγγεριδη στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023 αλλά και την οπαδική βια γενικότερα.

Η ογκωδέστατη δικογραφία των 3.000 σελίδων η οποία «έφυγε» χθες το πρωί από τη ΓΑΔΑ μέσα σε πλαστικά κουτιά είναι «δεμένη» καλά και δεν χωράει αμφισβήτηση για τον ρόλο των συλληφθέντων, αναφέρουν στο Skai.gr αστυνομικές πηγές.

Εκρήξεις, παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία, εκβίαση, διατάραξη της κοινής ειρήνης, εμπρησμός, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας είναι κάποιες από τις κατηγορίες που αποδίδονται στους 67 συλληφθέντες που νωρίς το πρωί πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα.

Οι «Αρχηγοί», «υπαρχηγοί» και «στρατολόγοι», οι οποίοι αναφέρονται με ονόματα ή παρατσούκλια, καθώς και μαρτυρίες, βίντεο, ευρήματα - πειστήρια όπως καμένα ρούχα και dna που ταυτοποιήθηκε σε αυτά, αλλά κυρίως τηλεφωνικές επικοινωνίες οι οποίες ήρθαν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου καίνε τους συλληφθέντες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πραγματοποιήθηκαν 87 έρευνες σε οικίες, οχήματα και άλλους χώρους, καθώς και 10 σωματικές έρευνες με τη συνδρομή εκπροσώπων των δικαστικών αρχών Αθηνών και Πειραιά, στις κατοικίες των συλληφθέντων κατηγορουμένων αλλά και στις οικίες κατηγορουμένων οι οποίοι διέφυγαν τη σύλληψη, κατά τις οποίες ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος από μπλούζες και άλλα αντικείμενα συγκεκριμένης ομάδας αλλά και άλλων ομάδων, τα οποία προφανώς αποτελούν «λάφυρα», κουκούλες τύπου full face, μαχαίρια, ρόπαλα, σιδερένια γκλομπς, σιδερογροθιές, φωτοβολίδες, κροτίδες, διάφορα ψηφιακά πειστήρια, όπως κινητά τηλέφωνα, φορητοί Η/Υ, μέσα αποθήκευσης, ποσότητες ναρκωτικών ουσιών καθώς και το συνολικό ποσό των 23.170 ευρώ.

Ακόμη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αεροβόλα όπλα, όπλα κρότου και πυροβόλα όπλων καθώς και φυσιγγίων, στα σπίτια 9 κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δράστες είχαν συγκροτήσει επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση τουλάχιστον από το 2019, με σκοπό την τέλεση κακουργημάτων και πλημμελημάτων σε βάρος Αστυνομικών Δυνάμεων και αντίπαλων οπαδών. «Η δράση τους λαμβάνει χώρα κυρίως στην Αττική, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου με αφορμή αγώνες εκτός Αττικής, προβαίνουν σε αξιόποινες πράξεις σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως στον Βόλο και στα Ιωάννινα.

Αφετηρία των ερευνών της Υπηρεσίας μας, τύγχανε η περίπτωση της επίθεσης των μελών της Εγκληματικής Οργάνωσης αγνώστων δραστών, με ανθρωποκτόνο πρόθεση σε βάρος διμοιρίας της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Αστυνομικού» αναφέρει χαρακτηριστικά το διαβιβαστικό της ΕΛΑΣ.

Όσον αφορά τη δολοφονική επίθεση κατά του Λυγγερίδη στου Ρέντη, αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως κατά τη διενέργεια αυτοψίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 28 πειστήρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως όπλα στις επιθέσεις σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων και συγκεκριμένα φωτοβολίδες ναυτικού τύπου, φωτοβολίδες χειρός, συσκευές εκτόξευσης φωτοβολίδων, υπολείμματα Α.Ε.Μ. κ.α.

Επιπρόσθετα, αναζητήθηκαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 64 πειστήρια, τα οποία αφορούν ρουχισμό που απέρριψαν οι δράστες των επιθέσεων, με προφανή σκοπό να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών ως προς τη ταυτοποίησή τους.Τέλος, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν και πειστήρια που συνιστούν παράβαση του Νόμου Περί Εξαρτησιογόνων ουσιών. Άπαντα κατασχεθέντα πειστήρια απεστάλησαν στα αρμόδια εργαστήρια προκειμένου να εξετασθούν.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα 3 «βαθιά λαρύγγια», δηλαδή οι καταθέσεις των τριών μαρτύρων οι οποίοι για ευνόητους λόγους έχουν τεθεί σε καθεστώς προστασίας και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έδωσαν κρίσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη των ερευνών οι οποίες διήρκησαν 4 μήνες.

Ο ρόλος των «μικρών»

Καθοριστικής σημασίας ρόλο ως προς την επίτευξη των στόχων τους είχαν οι λεγόμενοι «μικροί», άτομα δηλαδή ηλικίας συνήθως από 16 ετών έως 24 περίπου, τους οποίους χρησιμοποιούσαν οι «μεγάλοι» για να μπορέσουν να έχουν αριθμητική υπεροχή όταν θα πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις τους, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στον Skai.gr.

Οι «μικροί» στην εν λόγω εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον σε μία αξιόποινη πράξη, ενώ η επιθυμία τους να ανέβουν στην υπόληψη των «μεγάλων», τους καθιστούσε ιδιαιτέρως βίαιους και πάντα πρόθυμους να συμμετέχουν σε επιθέσεις κατά Αστυνομικών ή αντίπαλων οπαδών. Μάλιστα όπως λέει ανώτατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ, « η παρουσία έκαστου εξ αυτών, κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, αποτελούσε τη βάση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης, που χωρίς αυτή θα καθίστατο ανέφικτη».

Όπως είχε γράψει εχτές ο Skai.gr η εγκληματική οργάνωση είχε και τους «στρατολόγους».

Τα ηγετικά μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης στρατολογούσαν τους «μικρούς» και τους είχαν πάντα με το μέρος τους, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο.

Οι «μεγάλοι» λάμβαναν προσκλήσεις τις οποίες μοίραζαν στους «μικρούς» για να μπορέσουν να εισέλθουν δωρεάν στις θύρες του γηπέδου. Επιπρόσθετα, τους έδιναν μικρά «φιλοδωρήματα» όταν τους έστελναν να τους κάνουν θελήματα, όπως το να τους αγοράσουν φαγητό ή μπίρες. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το δέος και τον σεβασμό που ένιωθαν οι «μικροί» για τους «μεγάλους», αρκούσε για να υποτάσσονται πλήρως στις προσταγές τους και να είναι συνεπείς, όταν τους καλούσαν οι «μεγάλοι» να πραγματοποιήσουν τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση και ανθρωποκτονία στους 67 συλληφθέντες

Βαρύτατες κατηγορίες για σοβαρά κακουργήματα και πλημμελήματα αποδίδονται στην ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος όσων συμμετείχαν στη δράση εγκληματικής οργάνωσης οπαδών αθλητικής ομάδας, μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα σε βάρος του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη τον περασμένο Δεκέμβριο έξω από το κλειστό γήπεδο στου Ρέντη.

Μετά τη μελέτη της ογκώδους δικογραφίας που σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη που αφορά τόσο τους 67 συλληφθέντες που οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί στα δικαστήρια όσο και τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό και καταζητούνται για να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Συνολικά σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας στην υπόθεση εμπλέκονται περίπου 160 πρόσωπα, εκ των οποίων ηγετικός ρόλο στην διεύθυνση της οργάνωσης αποδίδεται σε πέντε πρόσωπα.

Η δίωξη αφορά 12 κακουργήματα και συνολικά 28 κατηγορίες ενώ μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 15 ανήλικοι. Μεταξύ των 67 συλληφθέντων είναι ένας εκ των ανηλίκων.

Ειδικότερα η ποινική δίωξη αφορά:

- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (στρέφεται κατά πέντε ατόμων).

- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

- Ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Συνέργεια στην ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης

- Έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Ηθική αυτουργία στην έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Συνέργεια στην έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό οργανώσεων με αφορμή αθλητική εκδήλωση.

- Ηθική αυτουργία στην κατασκευή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο με αφορμή αθλητική εκδήλωση.

- Εκβίαση με απειλή βλάβης της επιχείρησης άλλου κατά συναυτουργία κατά την διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Ληστεία κατά συναυτουργία και κατά συρροή με αθλητικό υπόβαθρο.

- Διακεκριμένη βία κατά υπαλλήλων που διέτρεξαν σοβαρό κίνδυνο.

- Εμπρησμός από τον οποίο μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα κατά αθλητική εκδήλωση.

- Διατάραξη κοινής ειρήνης κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά υπαλλήλων και μη.

- Βιαιοπραγία κατά άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Κατοχή βεγγαλικών και κροτίδων κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

- Κλοπή κατά συναυτουργία.

- Παράνομη οπλοκατοχή.

- Παράνομη οπλοφορία.

- Οπλοχρησία κατά εξακολούθηση.

- Παράνομη κατοχή κροτίδων.

- Προμήθεια κατοχή ναρκωτικών.

Επτά άτομα από την εγκληματική οργάνωση έχουν και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, υπόθεση που θα διαχωριστεί ως προς την ποινική της εξέλιξη.

Επίσης άλλα επτά πρόσωπα, με συλληφθέντες 3 εξ αυτών, εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών χωρίς να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση. Ένας συλληφθείς, πατέρας εμπλεκομένου, θα δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί ο 9ος ανακριτής με τέσσερις ανακρίτριες που θα βοηθήσουν στο έργο του μεταξύ των οποίων μια ανακρίτρια ανηλικών και μία ναρκωτικών.

