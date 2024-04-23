Βαρύτατες κατηγορίες για σοβαρά κακουργήματα και πλημμελήματα αποδίδονται στην ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος όσων συμμετείχαν στη δράση εγκληματικής οργάνωσης οπαδών αθλητικής ομάδας, μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα σε βάρος του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη τον περασμένο Δεκέμβριο έξω από το κλειστό γήπεδο στου Ρέντη.

Μετά τη μελέτη της ογκώδους δικογραφίας που σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη που αφορά τόσο τους 67 συλληφθέντες που οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί στα δικαστήρια όσο και τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό και καταζητούνται για να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Συνολικά σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας στην υπόθεση εμπλέκονται περίπου 160 πρόσωπα, εκ των οποίων ηγετικός ρόλο στην διεύθυνση της οργάνωσης αποδίδεται σε πέντε πρόσωπα.

Η δίωξη αφορά 12 κακουργήματα και συνολικά 28 κατηγορίες ενώ μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 15 ανήλικοι. Μεταξύ των 67 συλληφθέντων είναι ένας εκ των ανηλίκων.

Ειδικότερα η ποινική δίωξη αφορά:

- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (στρέφεται κατά πέντε ατόμων).

- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

- Ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Συνέργεια στην ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης

- Έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Ηθική αυτουργία στην έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Συνέργεια στην έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό οργανώσεων με αφορμή αθλητική εκδήλωση.

- Ηθική αυτουργία στην κατασκευή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο με αφορμή αθλητική εκδήλωση.

- Εκβίαση με απειλή βλάβης της επιχείρησης άλλου κατά συναυτουργία κατά την διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Ληστεία κατά συναυτουργία και κατά συρροή με αθλητικό υπόβαθρο.

- Διακεκριμένη βία κατά υπαλλήλων που διέτρεξαν σοβαρό κίνδυνο.

- Εμπρησμός από τον οποίο μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα κατά αθλητική εκδήλωση.

- Διατάραξη κοινής ειρήνης κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά υπαλλήλων και μη.

- Βιαιοπραγία κατά άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Κατοχή βεγγαλικών και κροτίδων κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης.

- Κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

- Κλοπή κατά συναυτουργία.

- Παράνομη οπλοκατοχή.

- Παράνομη οπλοφορία.

- Οπλοχρησία κατά εξακολούθηση.

- Παράνομη κατοχή κροτίδων.

- Προμήθεια κατοχή ναρκωτικών.

Επτά άτομα από την εγκληματική οργάνωση έχουν και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, υπόθεση που θα διαχωριστεί ως προς την ποινική της εξέλιξη.

Επίσης άλλα επτά πρόσωπα, με συλληφθέντες 3 εξ αυτών, εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών χωρίς να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση. Ένας συλληφθείς, πατέρας εμπλεκομένου, θα δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί ο 9ος ανακριτής με τέσσερις ανακρίτριες που θα βοηθήσουν στο έργο του μεταξύ των οποίων μια ανακρίτρια ανηλικών και μία ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.