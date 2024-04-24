Την έντονη διαμαρτυρία τους εκφράζουν επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό οι οποίοι με καταγγελία τους στον ΣΚΑΪ αναφέρουν ότι δεν μπορούν να δηλώσουν τους υπαλλήλους που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Αυτό όπως αναφέρουν, συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η τουριστική σεζόν ξεκινά σε 15 ημέρες.

Το θέμα τέθηκε στην υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, η οποία παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με την πλατφόρμα καθώς και ότι υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατεία για λόγους ασφαλείας.

«Για να μπει κάποιος στη χώρα ελέγχεται ενδελεχώς. Γίνεται προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα αλλά με τη μέγιστη ασφάλεια για τους πολίτες μας», είπε η κ. Βούλτεψη για το ζήτημα που έχει προκύψει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.