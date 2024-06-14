Basket League: Πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός AKTOR

Με τους Λεσόρ, Μήτογλου, Παπαπέτρου, Ναν και Γκραντ ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός AKTOR, ενώ ο Ολυμπιακός με τους Μιλουτίνοφ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ. Δυναμική αρχή από τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι μέσα από την άμυνά τους έβρισκαν συνεχώς καλάθια στο ανοικτό γήπεδο, αναγκάζοντας σε απανωτά λάθη τους «πράσινους» και πηγαίνοντας στο +11 (2-13), στα πρώτα τρία λεπτά.

Η αντίδραση του «τριφυλλιού» ήρθε με ένα προσωπικό κρεσέντο του Λεσόρ, μειώνοντας τη διαφορά στο καλάθι (13-15), στο 6’.

Στα υπόλοιπα λεπτά, το ντέρμπι έγινε πολύ σκληρό με πολλά φάουλ εκατέρωθεν, με τις δύο ομάδες να φτάνουν στο μπόνους, να σκοράρουν σχεδόν αποκλειστικά με ελεύθερες βολές αμφότερες και τους Πειραιώτες να κλείνουν την πρώτη περίοδο μπροστά (20-22).

Χάρη στους Γουίλιαμς-Γκος και Πίτερς, ο Ολυμπιακός διατηρούσε το προβάδισμά του και ήταν στο +5 (26-31), στα πρώτα δύο λεπτά της δεύτερης περιόδου. Στη συνέχεια, πήρε «μπρος» ο Παναθηναϊκός χάρη στον πολύ ορεξάτο Σλούκα, ο οποίος τον πήρε από το… χέρι και με απανωτούς δικούς του πόντους έκανε την ανατροπή, για το +4 (37-33), στο 16’. Με τους Γουίλιαμς-Γκος και Κάναν οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο καλάθι (39-37). Ωστόσο, οι παίκτες του Μπαρτζώκα δεν ήταν σε θέση να σταματήσουν τον Σλούκα, ο οποίος έκανε «πάρτι» στην άμυνά τους, στέλνοντας το «τριφύλλι» στο +11 (48-37), στο 19’. Το μόνο που άλλαξε στο τέλος ήταν ένα καλάθι του Μιλουτίνοφ, το οποίο διαμόρφωσε το 48-39.

Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός 87-82: Επέστρεψαν στον θρόνο οι «πράσινοι»

Με καλές άμυνες και τους Παπανικολάου και Πίτερς, ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο μέρος με επιμέρους σκορ 2-13 και έφερε αρχικά το ντέρμπι στα ίσα (50-50), ενώ με τον Μιλουτίνοφ πέρασε μπροστά (54-56), στο 25’. Η αντίδραση του Παναθηναϊκού ήρθε από τους Σλούκα και Γκραντ για το προβάδισμα (59-58). Με το ρυθμό του ματς να παραμένει σε χαμηλό τέμπο, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τρίποντα με ΜακΚίσικ και Παπανικολάου για τη νέα ανατροπή και το +3 (61-64), στο 29’. Ωστόσο, το τελευταίο λεπτό ανήκε σε Γκραντ και Ερνανγκόμεθ, με τον τελευταίο να πετύχει το buzzer beater και να βάζει ξανά μπροστά τους γηπεδούχους στο τέλος της τρίτης περιόδου (65-64).

Με την ίδια… φόρα μπήκε ο Παναθηναϊκός και στο τέταρτο δεκάλεπτο και με τους Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ έκανε σερί 5-0, για το +6 (70-64). Ο Πίτερς πέτυχε το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού στην περίοδο, με τους «πράσινους» να απαντούν εκ νέου με Σλούκα και Ναν, για το +9 (75-66), στο 35’. Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση με μπροστάρη τον Γουίλιαμς-Γκος, μειώνοντας (77-72), στο 37’. Με τα επιθετικά ριμπάουντ του Μήτογλου έβρισκε σκορ το «τριφύλλι», αλλά τα τρίποντα των Πίτερς και Παπανικολάου και ένα καλάθι του ΜακΚίσικ, έφεραν το ντέρμπι στον πόντο (81-80), στο 39’.

Ακολούθησε ένα άστοχο τρίποντο του Ναν, με τον Γουίλιαμς-Γκος να αστοχεί μόνος του από κοντά και τον Ερνανγκόμεθ να κερδίζει φάουλ για βολές, αλλά να τραυματίζεται και να πηγαίνει ο Μήτογλου στη θέση του, στα 11,7’’ πριν τη λήξη. Ο διεθνής ψηλός έκανε 2/2 από τη γραμμή και στη συνέχεια πήγε ο Γουίλιαμς-Γκος (επίσης 2/2) για το 83-82, στα 7,8’’. Ακολούθησαν 2/2 βολές από τον Ναν (85-82), με τον Γουίλιαμς-Γκος να κάνει παράβαση 5’’ στην επαναφορά, στα 7,1’’. Στα 5,4’’ ο Γκριγκόνις πήγε στη γραμμή, κάνοντας 2/2 και ο Παναθηναϊκός τη νίκη με το τελικό 87-82, αφού ο ΜακΚίσικ αστόχησε σε τρίποντο στο τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 48-39, 65-64, 87-82

