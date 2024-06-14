Διάσκεψη Ειρήνης για την Ουκρανία στην Ελβετία

Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς ελπίζει ότι η ειρηνευτική διάσκεψη για την Ουκρανία στην Ελβετία, έξω από τη Λουκέρνη, αύριο Σάββατο και μεθαύριο θα καταλήξει σε «κάτι που θα μας φέρει πιο κοντά στην ειρήνη». Για τον oυκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μόνο το γεγονός ότι η Διάσκεψη, που διοργανώνει η Ελβετία, θα πραγματοποιηθεί με συμμετοχή 90 χωρών και οργανώσεων αποτελεί επιτυχία.



Ενόψει της Διάσκεψης στην Ελβετία ο καγκελάριος Σολτς δήλωσε: «Ίσως βρεθεί ένας δρόμος στη βάση του οποίου να ξεκινήσει μια διαδικασία, στην οποία κάποια μέρα θα συμμετάσχει και η Ρωσία, όταν ωριμάσει ο χρόνος. Αυτό όμως θα το αποφασίσει αποκλειστικά η Ουκρανία».



Η Διάσκεψη στην Ελβετία θα πραγματοποιηθεί χωρίς Μόσχα και Πεκίνο, παρά τις προσπάθειες της Γερμανίας για μια συμμετοχή της Κίνας. Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων θα βρεθούν ζητήματα όπως η ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας, η διασφάλιση των εξαγωγών σιτηρών από την Ουκρανία, ιδίως προς τις χώρες του νότιου ημισφαιρίου, καθώς και η απελευθέρωση των παιδιών που φέρεται να απήγαγε η Ρωσία από τα κατεχόμενα εδάφη.

Η Ουκρανία χρειάζεται συνολικά εννέα συστοιχίες Patriot

Για την Ουκρανία η ενίσχυση της άμυνας της χώρας αποτελεί προτεραιότητα και βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της ατζέντας του Κιέβου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, η χώρα του θα χρειαστεί συνολικά επτά συστοιχίες Patriot για την προστασία όλων των μεγάλων πόλεων και των σημαντικότερων ενεργειακών εγκαταστάσεων. Η Γερμανία υποσχέθηκε ένα τρίτο σύστημα. Πολλά αιτήματα του Βερολίνου προς τους συμμάχους για περισσότερα όπλα παραμένουν μέχρι στιγμής αναπάντητα.



Στη Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο Βερολίνο ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε σχετικά: «Η Γερμανία βρίσκεται στην κορυφή των χωρών που βοηθούν περισσότερο την Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της με συστήματα Patriot. Σήμερα υπάρχουν περισσότερες επιλογές για την ενίσχυση της άμυνάς μας πέρα από το εν λόγω σύστημα. Η Γερμανία έχει ήδη σώσει χιλιάδες ουκρανικές ζωές από τη ρωσική τρομοκρατία. Είναι κάτι για το οποίο η Ουκρανία θα είναι πάντα ευγνώμων. Διότι μας φέρνει πιο κοντά το τέλος του πολέμου».



Σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο η Ρωσία δεν πρέπει να έχει πρωτοβουλία κινήσεων ως προς την επόμενη μέρα στην Ουκρανία. «Διότι το όραμα της Μόσχας για το τέλος του πολέμου έγινε παραπάνω από σαφές την πρώτη μέρα της εισβολής», υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

