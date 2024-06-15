Η κολομβιανή κυβέρνηση ελπίζει ότι θα έχει υπογραφτεί και θα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ειρηνευτική συμφωνία με παράταξη διαφωνούντων της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC προτού ολοκληρωθεί η θητεία του προέδρου Γουστάβο Πέτρο, δηλαδή σε χονδρικά δυο χρόνια, δήλωσε χθες Παρασκευή ο επικεφαλής της ομάδας των διαπραγματευτών της.

Η Δεύτερη Μαρκετάλια (Segunda Marquetalia) σχηματίστηκε από άλλοτε μέλη των Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), που αρχικά είχαν δεχθεί την ιστορική συμφωνία ειρήνης του 2016 με την οποία αφοπλίστηκε, διαλύθηκε και μετενσαρκώθηκε σε πολιτικό κόμμα η άλλοτε μεγαλύτερη οργάνωση ανταρτών της Λατινικής Αμερικής, όμως αποφάσισαν να ξαναπάρουν τα όπλα τρία χρόνια αργότερα, διότι κυβερνητικές δεσμεύσεις έμειναν ανεφάρμοστες.

Ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την παράταξη αυτή —η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών υπολογίζει πως έχει λίγα λιγότερα από 1.800 μέλη— και την κυβέρνηση αναμένεται να αρχίσουν την 24η Ιουνίου στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Η κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη κ. Πέτρο, του πρώτου προέδρου στην ιστορία της Κολομβίας που ανήκει στην αριστερά, επιδιώκει να τερματίσει τον εμφύλιο πόλεμο που διαρκεί έξι δεκαετίες κι έχει στοιχίσει τη ζωή σε κάπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους μέσω διαπραγματεύσεων.

Θέλει «σοβαρή, συνεπή διαπραγμάτευση, χωρίς σοκ, η οποία θα επιτύχει στο βραχύτερο δυνατό χρονικό διάστημα αποτελέσματα για τη χώρα, που θα είναι οριστικά», εξήγησε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο Αρμάντο Νοβόα.

«Ει δυνατόν, θέλουμε να έχει υπογραφτεί συμφωνία με τη Δεύτερη Μαρκετάλια πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της σημερινής κυβέρνησης (...) προτού περάσουν τα δυο χρόνια», εξήγησε. «Είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι», συμπλήρωσε.

Οι συνομιλίες δεν θα συμπεριλάβουν το ζήτημα της κήρυξης κατάπαυσης του πυρός, αντίθετα με τις διαπραγματεύσεις με άλλες οργανώσεις, επειδή η Δεύτερη Μαρκετάλια έχει δεσμευτεί ότι δεν θα διαπράττει απαγωγές πολιτών και δεν θα εξαπολύει επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

«Δεν συζητάμε αμοιβαία κατάπαυση του πυρός, αλλά μέτρα αποκλιμάκωσης», ανέφερε ο κ. Νοβόα.

Οι επόμενοι κύκλοι συνομιλιών θα γίνουν σε άλλες τοποθεσίες, και στην Κολομβία, πρόσθεσε.

Η συγκεκριμένη ειρηνευτική διαδικασία έχει να ξεπεράσει νομικά εμπόδια, διότι οι ηγέτες της οργάνωσης είχαν αρχικά αποδεχθεί τη συμφωνία με τη FARC, όμως κατόπιν υπαναχώρησαν, κάτι που σημαίνει πως πλέον δικαιούνται μόνο να παραδοθούν. Ο κ. Νοβόα είπε πάντως ότι πιστεύει πως μπορεί να βρεθεί λύση που θα είναι σύννομη.

Ορισμένοι ειδικοί έχουν υποδείξει πως αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί με τη χορήγηση αμνηστίας σε ηγέτες της παράταξης. Για τον Αρμάντο Νοβόα ωστόσο, τα πάντα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων.

Η κυβέρνηση διεξάγει ταυτόχρονα χωριστές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης, γκεβαριστές) και με το EMC (Κεντρικό Γενικό Επιτελείο, επίσης πρώην FARC).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

