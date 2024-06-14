Λογαριασμός
Έσπασε τρία δόντια κατά τη διάρκεια του πέμπτου τελικού ο Ναν!

Ο εκρηκτικός άσος, αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες του ιατρικού τιμ των «πρασίνων», επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και στο παρκέ για τα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Αρκετά άτυχος στάθηκε κατά τη διάρκεια του πέμπτου τελικού της Stoiximan Basket League στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού είχε μια σύγκρουση με αντίπαλο στην τέταρτη περίοδο, με αποτέλεσμα να ματώσει στην στοματική κοιλότητα, προτού πάει στον πάγκο και διαπιστωθεί πως έχουν σπάσει τρία του δόντια.

Πηγή: sport-fm.gr

