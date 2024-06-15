Πέρασε… πάνω από τη Σκωτία και έκανε εκκωφαντική πρεμιέρα η Γερμανία

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Πολύ δυνατά μπήκε η Γερμανία στο πρώτο ημίχρονο και δικαίωσε όλους όσοι την αποκαλούν ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης. Μόλις στο 10’ η ομάδα του Νάγκελσμαν άνοιξε το σκορ, με τον Κίμιχ να σπάει στον Βιρτς, ο οποίος έπιασε το πλασέ στην κίνηση, με τον Γκαν να μην μπορεί να βάλει καλά το χέρι του και η μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0.

Με τον ίδιο ρυθμό συνέχισαν οι γηπεδούχοι, με την Σκωτία να μην μπορεί να κάνει και πολλά, παίζοντας κυρίως στις αντεπιθέσεις. Κάπως έτσι στο 19’ ήρθε φυσιολογικά το 2-0 όταν ο Γκιντογκάν έκανε μια πολύ ωραία κάθετη στον Χάβερτς, εκείνος έσπασε στον Μουσιάλα, ο οποίος κεραυνοβόλησε την εστία του Γκαν για να δώσει προβάδισμα δυο τερμάτων στην ομάδα του!

Στο 25ο λεπτό ο Τουρπάν έδειξε την άσπρη βούλα μετά από ανατροπή του Μουσιάλα, αλλά το VAR τον φώναξε και έδειξε τελικά φάουλ εκτός περιοχής, διορθώνοντας έτσι μια λανθασμένη απόφαση του Γάλλου διαιτητή. Το μομέντουμ ανήκε στα «πάντσερ», που ήλεγχαν απόλυτα τον αγώνα. Στο 42ο λεπτό η Γερμανία είχε μια απίστευτη ευκαιρία, όταν ο Γκιντογκάν έκανε την κεφαλιά, ο Γκαν έδιωξε προσωρινά, ο χαφ της Μπρατσελόνα πήγε να πάρει το ριμπάουντ και ο Πόρτιους πήγε με τα δύο πόδια πάνω στον αντίπαλό του! Η φάση ελέγχθηκε από το VAR, με τον Τουρπάν σωστά να δείχνει την κόκκινη κάρτα στον Πόρτιους αλλά και πέναλτι στους Γερμανούς.

Κάπως έτσι ο Χάβερτς στο 45+1’ έγραψε το 3-0 από την άσπρη βούλα, στέλνοντας την ομάδα του στα αποδυτήρια με ισχυρό προβάδισμα.

Η Σκωτία στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους προσπάθησε να πάρει μέτρα στο γήπεδο, αλλά χωρίς να καταφέρει κάτι το ιδιαίτερο. Γρήγορα η Γερμανία ανέβηκε και άρχισε να γίνεται απειλητική. Οι δυο προπονητές έκαναν αλλαγές και έδωσαν ανάσες στους παίκτες, με του Νάγκελσμαν βέβαια να είναι πιο πετυχημένες.

Και αυτό διότι έβαλε στο ματς τον Φίλκρουγκ ο οποίος στο 68’ με απίστευτο σουτ από την περιοχή, ξεχείλωσε το σκορ για το 4-0 της Γερμανίας. Η Σκωτία φαινόταν… παραδομένη και οι Γερμανοί συνέχιζαν το… βιολί τους. Ο ίδιος παίκτης στο 76’ έκανε το 5-0, αλλά το γκολ δεν μέτρησε σωστά για οφσάιντ.

Τα λεπτά περνούσαν, ο ρυθμός ήταν ο ίδιος με τους Γερμανούς να δείχνουν ασταμάτητοι και να έχουν τη μια ευκαιρία μετά την άλλη. Η Σκωτία κατάφερε να μειώσει στο 87' όταν ο Ρίντιγκερ άθελά του έστειλε την μπάλα στην εστία της ομάδας του. Το κερασάκι στην τούρτα το έβαλε ο Τσαν στο 90+3' και διαμόρφωσε το τελικό 5-1!



