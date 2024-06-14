Απορρίφθηκε το αίτημα εξαίρεσης δικαστή που δεν κληρώθηκε, αλλά "διορίστηκε" στη σύνθεση του δικαστηρίου το οποίο θα εξέταζε την έφεση του Φρέντη Μπελέρη. Το αίτημα υπέβαλε ο δικηγόρος του εκλεγμένου ευρωβουλευτή της ΝΔ, ο οποίος παραμένει έγκλειστος στις αλβανικές φυλακές.

«Δικαστικό πραξικόπημα»

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο θα συζητούσε την έφεση που υπέβαλε ο Φρ. Μπελέρης κατά της καταδίκης του για κατηγορίες αγοράς ψήφων στις τοπικές δημοτικές εκλογές ένα χρόνο πριν, τις οποίες με δηλώσεις του την Τετάρτη χαρακτήρισε ψευδείς και πολιτικά υποκινούμενες.

Όπως φαίνεται από τα βίντεο και τις φωτογραφίες που εξασφάλισε το skai.gr μέσα από την αίθουσα του δικαστηρίου, η διαδικασία διεξάγεται σε κλίμα έντασης με την αγωνία να αποτυπώνεται στο πρόσωπο του ευρωβουλευτή της ΝΔ και εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας.

Η υπεράσπιση έκανε λόγο για «δικαστικό πραξικόπημα», καθώς στη σύνθεση του δικαστηρίου υπάρχει με ορισμό και όχι με κλήρωση η κυρία Σίρκα, η οποία έχει δικάσει τον Φρ. Μπελέρη συνολικά 3 φορές. Επιπλέον, η υπεράσπιση μίλησε για «διάτρητο κατηγορητήριο», με πολλές παρατυπίες που υπάρχουν στη δικογραφία, υπογραμμίζοντας:

«Μια ομάδα 20 αστυνομικών ειδικά εκπαιδευμένων έφυγαν από τα Τίρανα, έκαναν το έργο της παρακολούθησης και της σύλληψης και δεν έχουν παρουσιάσει ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο».

Όπως αποφασίστηκε, η δίκη θα συνεχιστεί στις 25 Ιουνίου, όπου και αναμένεται η τελική απόφαση του δικαστηρίου.

Μιλώντας χθες στον ΣΚΑΙ ο Μπελέρης δήλωσε:

«Η μόνη δίκαιη απόφαση θα ήταν η αθώωση μου. Σε καμία χώρα της Ευρώπης δε θα άντεχε τέτοιο κατηγορητήριο». Εν αναμονή της σημερινής εκδίκασης της υπόθεσης τόνισε πάντως πως δεν τρέφει ψευδαισθήσεις για το τι θα συμβεί καθώς, όπως αναφέρει, γνωρίζει πως το δικαστικό σύστημα της Αλβανίας ελέγχεται από τον Έντι Ράμα.»

Πηγή: skai.gr

