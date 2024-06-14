18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Αρχίζει απόψε το EURO 2024 - η 17η διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της UEFA, το οποίο θα φιλοξενήσει η Γερμανία - με τον αγώνα ανάμεσα στη Γερμανία και τη Σκωτία, στην «Αλιάντς Αρένα» του Μονάχου.

Η τελική φάση:

Η τελική φάση του κορυφαίου τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 14 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου 2024.

Ο τελικός:

Ο τελικός του EURO 2024 θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου την Κυριακή 14 Ιουλίου 2024.

Οι Όμιλοι και οι αγώνες

Μετά τη διοργάνωση του 2020, που μεταφέρθηκε την επόμενη χρονιά λόγω της Covid-19, και η Ιταλία κατέκτησε το τρόπαιο στα πέναλτι εναντίον της Αγγλίας, μόνο μία χώρα θα φιλοξενήσει την τελική φάση.

Ως οικοδεσπότες, οι Γερμανοί βρίσκονται στον 1ο όμιλο και ως εκ τούτου θα παίξουν τον εναρκτήριο αγώνα τους, με τη Σκωτία, την Παρασκευή 14 Ιουνίου. Γερμανία/Δυτική Γερμανία έχει συμμετάσχει σε κάθε διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από το 1972. Η Δυτική Γερμανία κέρδισε το 1972 και του 1980, ενώ η επανενωμένη Γερμανία θριάμβευσε στο Euro 1996.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ιταλία βρίσκεται στον 2ο όμιλο με Κροατία, Ισπανία και Αλβανία. Το ντεμπούτο της θα γίνει κόντρα στην Αλβανία με επικεφαλής τον Βραζιλιάνο Σιλβίνιο. Για τους «Ατζούρι» το πρώτο ματς θα γίνει στο Westfalenstadion του Ντόρτμουντ. Στις 20 Ιουνίου με την Ισπανία και στις 24 με την Κροατία.Οι δύο πρώτες ομάδες σε κάθε όμιλο συν οι τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες προκρίνονται για τη φάση των «16». Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 14 Ιουλίου στο Βερολίνο. Ένα στάδιο αγαπητό στους Ατζούρι που θριάμβευσαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ιούλιο του 2006 απέναντι στους Γάλλους.

Οι 6 όμιλοι του Euro 2024:

1ος: Γερμανία, Σκωτία, Ουγγαρία, Ελβετία

2ος: Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Αλβανία

3ος: Σλοβενία, Δανία, Σερβία, Αγγλία

4ος: Ολλανδία, Γαλλία, Πολωνία, Αυστρία

5ος: Ουκρανία, Σλοβακία, Βέλγιο, Ρουμανία

6ος: Πορτογαλία, Τσεχία, Γεωργία, Τουρκία

Σύστημα πρόκρισης

Η Γερμανία προκρίνεται απευθείας στην τελική φάση ως «οικοδέσποινα», όπερ σημαίνει ότι η χώρα θα εκπροσωπηθεί στο 14ο διαδοχικό EURO. Γερμανία/Δυτική Γερμανία έχουν εμφανιστεί σε κάθε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από το 1972. Η Δυτική Γερμανία κατέκτησε τις διοργανώσεις του 1972 και του 1980, ενώ η επανενωμένη Γερμανία θριάμβευσε στο EURO 1996.

Οι υπόλοιπες 23 θέσεις της τελικής φάσης καλύφθησαν μέσω των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (20 θέσεις), και μέσω των playoffs του Nations League (3 θέσεις).

Τα γήπεδα της διοργανώτριας χώρας

Η Δυτική Γερμανία διοργάνωσε το EURO 1988, αλλά αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία «φιλοξενεί» ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μετά την επανένωση, έχοντας πάντως διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006.

Η μασκότ

Η επίσημη μασκότ ονομάζεται Άλμπερτ (Albärt), μια αρκούδα ντυμένη ποδοσφαιριστής στα χρώματα του Euro 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

