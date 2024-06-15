Λογαριασμός
Κετσετζόγλου: «Δεν πουλάει τον Πόνσε μόνο λόγω καλής πρότασης η ΑΕΚ - Τα χαρακτηριστικά του αντικαταστάτη του»

Στο συμφέρον deal της ΑΕΚ για τον Πόνσε (που δεν ήταν ο μόνος λόγος της παραχώρησης) και στα στοιχεία του φορ που θ’ αντικαταστήσει τον Αργεντινό αναφέρθηκε στον bwinΣΠΟΡ FM ο Κώστας Κετσετζόγλου

Πόνσε

Για την πώληση του Έκι Πόνσε από την ΑΕΚ και τα δεδομένα της αντικατάστασής του μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Συζητώντας με τους Τάσο Νικολόπουλο-Νίκο Ζέρβα, σημείωσε ότι το deal με το Χιούστον ήταν ιδανικό για όλους, αφού η «Ένωση» θ’ αποκομίσει τριπλάσιο ποσό απ’ αυτό που δαπάνησε για την απόκτησή του, ενώ και ο ίδιος ήθελε να πάει στις ΗΠΑ.

Υπογράμμισε λοιπόν ότι τα χαρακτηριστικά του παίκτη που θα έρθει στη θέση του θα δείξουν ότι δεν ήταν μόνο η καλή πρόταση ο λόγος που παραχωρείται ο Αργεντινός, αλλά και ότι προτιμάται διαφορετικού στιλ επιθετικός:

Δηλαδή καλύτερος με την μπάλα στα πόδια και ικανός να παίξει -όχι μόνο στη θέση του Λιβάι Γκαρσία, αλλά και μαζί του στην ίδια ενδεκάδα.

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα:

Πηγή: sport-fm.gr

