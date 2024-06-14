Κατερίνα Παπακώστα: «Είμαστε αποφασισμένοι να ενώσουμε δυνάμεις»

Παρουσία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφίας Ζαχαράκη, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα η ανάληψη των καθηκόντων της νέας υφυπουργού, Κατερίνας Παπακώστα, η οποία παρέλαβε από την απερχόμενη Μαρία - Αλεξάνδρα Κεφάλα.

Η κα Ζαχαράκη, με δήλωσή της αναφέρθηκε στον έναν χρόνο προσπαθειών, μαζί με τη «φίλη και συναγωνίστρια» Μαρία Κεφάλα, προκειμένου να οργανώσουν ένα νεοσυσταθέν υπουργείο, με το οποίο ο πρωθυπουργός «συμβόλισε μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες της κυβέρνησής μας: τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, η οποία είναι και βασικός κρίκος της κοινωνικής συνοχής, την ενδυνάμωση των ευάλωτων, την παιδική προστασία, τη διασφάλιση της ισοτιμίας των ατόμων με αναπηρία. Και φυσικά το δημογραφικό.

Συμπλήρωσε δε, ότι «ήταν δύσκολο το εγχείρημα μας, με πολλά διοικητικά εμπόδια αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να υπογραμμίσω ότι με την προσήλωσή σου, την αποφασιστικότητα και το δυναμισμό σου πετύχαμε πολλά. Σε ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία και προσβλέπω σε όσα μπορείς ακόμη να προσφέρεις στο έργο μας, με την εμπειρία και τη βαθιά γνώση σου, τόσο σε επίπεδο Βουλής αλλά και μέσα στην κοινωνία».

Ταυτόχρονα, καλωσόρισε την «φίλη και συνάδελφο Κατερίνα Παπακώστα» και εξέφρασε τη βεβαιώτητα ότι «θα αφοσιωθεί στα νέα της καθήκοντα με τον τρόπο που παραμένει αφοσιωμένη ως βουλευτής Τρικάλων στην ανάκαμψη της περιοχής».

Η απελθούσα υφυπουργός, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, στη δήλωσή της ανέφερε: «Νοιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί πέρσι περίπου τέτοιο καιρό, μου εμπιστεύτηκε το χαρτοφυλάκιο της υφυπουργού σε ένα νεοσύστατο υπουργείο, όπου μαζί με την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα να στήσουμε πραγματικά κάτι από το μηδέν. Νομίζω ότι αυτό που σίγουρα έχουμε πετύχει όλο αυτό το διάστημα, είναι να καθιερωθεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στη συνείδηση της κοινωνίας και των πολιτών, ως μια δομή χρήσιμη και αναγκαία που ήρθε να δώσει λύσεις και απαντήσεις στις σημερινές συνθήκες και ανάγκες».

Επίσης, αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της θητείας της στο υπουργείο («Νταντάδες της Γειτονιάς», σήμα ισότητας στις επιχειρήσεις, την αρωγή στα θύματα βίας κλπ), ενώ ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην Κατερίνα Παπακώστα, την οποία, όπως είπε, θα ενημερώσει διεξοδικά.

Τέλος, σημείωσε: «Σε ό,τι με αφορά, έτρεξα όλο αυτό το διάστημα με ζήλο και με αφοσίωση σε αυτό που μου ανατέθηκε και χωρίς να κάνω καμία έκπτωση στις αρχές, τις αξίες και αυτό που επιβάλλει η συνείδησή μου. Θα είμαι πλάι σας το επόμενο διάστημα με όλες τις δυνάμεις μου. Έτσι κι αλλιώς είμαστε μια μεγάλη ομάδα, η Κ.Ο της Νέας Δημοκρατίας για να βοηθήσουμε τους άξιους υπουργούς και υφυπουργούς και όλο το κυβερνητικό σχήμα με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και οι πολίτες».

Από την πλευρά της, η νέα υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα εξέφρασε τη συγκίνησή της για την εμπιστοσύνη που της έδειξε ο πρωθυπουργός και τον ενθουσιασμό της γιατί θα συνεργαστεί με την «καλή της φίλη» και υπουργό, Σοφία Ζαχαράκη.

Τόνισε ότι «το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι ένα πολύ σημαντικό υπουργείο. Όλα αυτά τα χρόνια ως δικηγόρος έχω δει από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικογένεια και σήμερα ως πολιτικός, μέσα στο Κοινοβούλιο, προσπαθώντας να περάσουμε και να υπερασπιστούμε μεταρρυθμίσεις που αφορούν και την οικογένεια και το δημογραφικό. Είμαστε αποφασισμένοι να ενώσουμε δυνάμεις. Και είναι μεγάλη πρόκληση για μένα να διαδέχομαι την άξια συνάδελφο κυρία Κεφάλα που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια και τη διάθεση συνεργασίας. Όλες μαζί θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας γιατί μας ενδιαφέρει πραγματικά να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα, να ενισχύσουμε την οικογένεια να ενισχύσουμε τις κοινωνικές ομάδες, να ενισχύσουμε τα άτομα, το καθένα ξεχωριστά, να νιώθουν ότι υπάρχει ένα κράτος που στηρίζει την κοινωνική συνοχή. Δεν θέλουμε να αφήσουμε κανέναν πίσω»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.