Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα Παρασκευή ότι σχεδόν 700.000 στρατιώτες συμμετέχουν, στην παρούσα φάση, στην επίθεση στην Ουκρανία.

"Έχουμε σχεδόν 700.000 στρατιώτες στη ζώνη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης", δήλωσε ο Πούτιν χρησιμοποιώντας τον επίσημο όρο για τη στρατιωτική επιχείρηση που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνάντησης με παρασημοφορημένους στρατιώτες.

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε αναφέρει τον Δεκέμβριο ότι 617.000 άνδρες συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται μεσούσης της μεγάλης επίθεσης που διεξάγει η Ρωσία από τον Μάιο στην περιοχή του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Η Ρωσία δεν αναφέρει τις ανθρώπινες απώλειές της στην επιχείρηση της στην Ουκρανία. Τον Σεπτέμβριο του 2022 ήταν η τελευταία φορά που η Μόσχα ανακοίνωσε ότι είχε 5.937 στρατιώτες νεκρούς στο πεδίο της μάχης. Ωστόσο, μια σειρά από ανεξάρτητες αναλύσεις και στοιχεία των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούν ότι αυτές οι απώλειες ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες.

Η Ρωσία, εντούτοις, έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα στο μέτωπο, απέναντι στην Ουκρανία η οποία προσπαθεί τώρα να ενισχύσει τις δυνάμεις της έπειτα από δύο και πλέον χρόνια αιματηρών και καταστροφικών μαχών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του, δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι οι στρατιωτικές απώλειες της χώρας του ανέρχονταν σε 31.000 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

