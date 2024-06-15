Οι πρεσβευτές των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε «συμφωνία επί της αρχής» χθες Παρασκευή για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, οι οποίες θα ξεκινήσουν την 25η Ιουνίου, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η βελγική προεδρία του ευρωπαϊκού συμβουλίου.

«Οι πρεσβευτές συμφώνησαν επί της αρχής στο πλαίσιο για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Η βελγική προεδρία θα συγκαλέσει τις πρώτες διακυβερνητικές διασκέψεις την 25η Ιουνίου», ανέφερε η πηγή αυτή.

Η απόφαση αναμένεται να επικυρωθεί επίσημα σε υπουργικό συμβούλιο την 21η Ιουνίου. Στην Ολλανδία, θα χρειαστεί το πράσινο φως του κοινοβουλίου.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ άνοιξαν τον δρόμο για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία στα μέσα Δεκεμβρίου.

Όμως η Ουγγαρία φρέναρε ως τώρα την επίσημη έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, επιχειρηματολογώντας πως δεν εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις γι’ αυτό.

Η Κομισιόν από την πλευρά της έκρινε την 7η Ιουνίου πως η Ουκρανία και η Μολδαβία εκπλήρωσαν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αρχίσουν επίσημες διαπραγματεύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει από το Κίεβο ιδίως μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της κυριαρχίας ολιγαρχών στην οικονομία. Ζητούσε επίσης μέτρα ώστε να αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα οι μειονότητες, κάτι που απαιτούσε επίμονα η Βουδαπέστη, εξαιτίας της παρουσίας ουγγρικής κοινότητας στην Ουκρανία.

Η ΕΕ έδωσε τον Ιούνιο του 2022 στην Ουκρανία καθεστώς χώρας υποψήφιας προς ένταξη, χειρονομία με μεγάλη συμβολική αξία για το Κίεβο, μερικούς μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη Ρωσία· ταυτόχρονα, παραχώρησε το ίδιο καθεστώς στη γειτονική Μολδαβία.

Η έναρξη διαπραγματεύσεων είναι απλά το πρώτο στάδιο στη μακρά και επίπονη ενταξιακή διαδικασία. Η ενδεχόμενη εισδοχή στην ΕΕ της Ουκρανίας, χώρας με πληθυσμό 40 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων και μεγάλης αγροτικής δύναμης, χαρακτηρίζεται διαδικασία που εγείρει πολλές δυσκολίες και προκλήσεις, ξεκινώντας από τα ζητήματα της χρηματοδότησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

