Πολλοί τομείς των κεντρικών και των ανατολικών ΗΠΑ ετοιμάζονται για κύμα καύσωνα που θα εκδηλωθεί την επόμενη εβδομάδα, με θερμοκρασίες ασυνήθιστα υψηλές για τον Ιούνιο.

«Οι θερμοκρασίες θα απογειωθούν την επόμενη εβδομάδα σε μεσοδυτικές και βορειοδυτικές» περιοχές της χώρας, προειδοποίησε χθες Παρασκευή μέσω X η αμερικανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), τονίζοντας πως προεξοφλεί «δεκάδες» ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών.

Το κύμα ζέστης θα αρχίσει να πλήττει από σήμερα Κυριακή το κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ και θα εξαπλωθεί προς το μεσοδυτικό και το βορειοανατολικό ως την Τρίτη. Αναμένεται να διαρκέσει όλη την ερχόμενη εβδομάδα, επισήμανε η NWS.

«Η ζέστη είναι η κυριότερη αιτία θανάτων οφειλόμενων στις μετεωρολογικές συνθήκες τα περισσότερα χρόνια. Πάρτε τη σοβαρά», υπογράμμισε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Η αμερικανική πρωτεύουσα Ουάσιγκτον ενεργοποίησε ήδη «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» από χθες, γνωστοποίησε η δήμαρχός της Μέριελ Μπάουζερ, καθώς «προβλέπονται ακραίες θερμοκρασίες την επόμενη εβδομάδα».

Ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει τους 38° Κελσίου την 23η Ιουνίου.

Κι άλλες μεγάλες πόλεις (Σικάγο, Νέα Υόρκη) αναμένεται να δοκιμαστούν.

Σύμφωνα με επιστήμονες, οι επανειλημμένοι και μακράς διάρκειας καύσωνες είναι αναμφισβήτητη ένδειξη της υπερθέρμανσης του πλανήτη κι αναμένεται να πολλαπλασιαστούν, να επιμηκυνθούν και να κλιμακωθούν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.