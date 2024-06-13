Φωτιές έχει ανάψει ένα βίντεο που κυκλοφορεί και έπαιξε σήμερα στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Το Πρωινό» και δείχνει την Αθηνά Οικονομάκου με νέο συνοδό.

Και όχι, ότι κι ότι συνοδό. Έναν δίμετρο -σχεδόν κυριολεκτικά- κούκλο παίκτη του μπάσκετ από την Ιταλία, τον 37χρονο Bruno Cerella.

Να που εξηγούνται πρακτικά τα πολλά πέρα δώθε της Αθηνάς τους τελευταίους μήνες στη γείτονα χώρα που μέχρι τώρα όλοι λίγο πολύ πιστεύαμε πως γίνονται για την ενασχόλησή της με τη μόδα.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη δίνοντας το ρεπορτάζ είπε πως το βίντεο που δείχνει τους δυο τους στη συναυλία των Coldplay στο ΟΑΚΑ, στάλθηκε στην εκπομπή από τηλεθεατή και έδωσε το έναυσμα για να ψάξουν το θέμα περισσότερο.

Ο εντυπωσιακός άντρας είναι ο Bruno Cerella, 37 ετών, μπασκετμπολίστας στην Ιταλία που επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα για διακοπές. (πέρυσι ήταν στην Κρήτη). Δεν ξέρουμε που διασταυρώθηκαν οι δρόμοι τους, η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, πάντως μίλησε για έναν νέο και μεγάλο έρωτα.

Μόλις έναν μήνα μετά την επίσημη ανακοίνωση του χωρισμού της από τον σύζυγό της Φίλιππο Μιχόπουλο, η Αθηνά φαίνεται ότι προχωράει μπροστά τη ζωή της έχοντας πάντα ως πρώτη προτεραιότητα τα δύο της παιδιά.

