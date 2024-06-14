Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του Φαρμάκου στο Μέγαρο Μουσικής στις 18 Ιουνίου

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) διοργανώνει το πρώτο 1st SFEE Summit, με κεντρικό θέμα “Επαναπροσδιορίζοντας την Αξία” στις 18 Ιουνίου 2024, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο Συνέδριο από την πλευρά της Πολιτείας θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων: ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργό κ. Αθανάσιος Κοντογεώργης, ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Μάξιμος Σενετάκης, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, κα Νίκη Τσούμα, καθώς και η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κα Παυλίνα Καρασιώτου και από το Υπουργείο Υγείας, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού κ. Άρης Αγγελής και η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας κα. Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις του Ηλία Μόσιαλου, καθηγητή πολιτικής της υγείας, κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας και Διευθυντής του LSE Health και του Stefan Oelrich, First Vice-President & Treasure, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA); Board of Management of Bayer AG & Head of the Pharmaceuticals Division, Bayer, Germany.

Σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον, o ΣΦΕΕ μέσα από το πρώτο του συνέδριο, εστιάζει στη σημασία της φαρμακευτικής βιομηχανίας για την ελληνική οικονομία, στην αξία και το ρόλο της φαρμακευτικής καινοτομίας, στις τελευταίες τάσεις στον τομέα της υγείας και των φαρμάκων, καθώς και στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του ελληνικού φαρμακευτικού κλάδου. Στόχος του συνεδρίου αποτελεί η διευκόλυνση του διαλόγου γύρω από τα θέματα αυτά, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τις τρέχουσες προκλήσεις στο φαρμακευτικό τοπίο και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τάσεις και το σύγχρονο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο χαράσσεται το μέλλον και οι στρατηγικοί στόχοι της φαρμακευτικής πολιτικής στην χώρα μας.

Στα βασικά θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται : Η ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας και του φαρμακευτικού τομέα, η πρόσβαση σε νέες και καινοτόμες θεραπείες, ο ρόλος της φαρμακευτικής καινοτομίας, η ενίσχυση της εθνικής ανταγωνιστικότητας, το ευρωπαϊκό περιβάλλον και η αξία της φαρμακευτικής βιομηχανίας για την κοινωνία.

Το 1st SFEE Summit έχει ως στόχο να αποτελέσει ετήσια διοργάνωση-θεσμό για τον κλάδο της υγείας και πλατφόρμα εποικοδομητικού διαλόγου και κατάθεσης ιδεών μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της κυβέρνησης, των συλλόγων ασθενών, του ιατρικού και του πανεπιστημιακού κόσμου. Το «παρών» αναμένεται να δώσουν κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής, οικονομικής, επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκοί, καθώς και κορυφαία στελέχη του τομέα υγείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, καθώς και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: https://sfeesummit.gr/

Πηγή: skai.gr

