Η Gisele Bündchen και ο Joaquim Valente χώρισαν μετά το σόου «The Roast of Tom Brady», του πρώην συζύγου της στο Netflix.

Πηγή δήλωσε στο «InTouch Weekly» ότι τα φώτα της δημοσιότητας ‘’έπεσαν’’ πάνω στον Valente, ο οποίος ήταν προπονητής του διάσημου μοντέλου στο ζίου-ζίτσου, πριν προχωρήσει το ειδύλλιό τους.

Η Bündchen και ο δάσκαλος ζίου-ζίτσου γνωρίστηκαν για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2021, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν άρχισαν να βγαίνουν μέχρι τον Ιούνιο του 2023. Τον Φεβρουάριο, ένα άτομο από το περιβάλλον του ζευγαριού επιβεβαίωσε στο «Page Six» ότι είναι «βαθιά ερωτευμένοι».

Δεν είναι μυστικό ότι οι δυο τους διατηρούσαν φιλία πριν ερωτευτούν ο ένας τον άλλον, καθώς το ζευγάρι εντοπίστηκε να περνάει χρόνο μαζί στο Μαϊάμι και την Κόστα Ρίκα από το 2022. Ωστόσο, μια πηγή κοντά στον 46χρονο Μπρέιντι άφησε να εννοηθεί ότι ο πρώην quarterback του NFL δεν συμφωνεί με τον χρόνο που αποφάσισαν να μοιραστούν τα νέα για τη σχέση τους με το κοινό.

«Ο Joaquim Valente δεν έχει συνηθίσει τα μέσα να ασχολούνται μαζί του και είναι κάτι που δεν το θέλει», ανέφερε ο ίδιος άνθρωπος. Αν και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς χώρισαν, η 43χρονη Gisel και ο 34χρονος Valente δεν έχουν φωτογραφηθεί μαζί από τα τέλη Απριλίου.

Σύμφωνα με το «Page Six», τα πράγματα στη σχέση τους χειροτέρεψαν μετά το σόου του Tom Brady στο Netflix, το οποίο περιείχε αρκετές αιχμές για το ειδύλλιο του ζευγαριού.

«Ο Joaquim Valente έγινε μέρος του αστείου. Ο κόσμος άρχισε πραγματικά να τον ρωτάει αν αυτός ήταν ο λόγος για το διαζύγιό τους. Το μισούσε αυτό», επισήμανε η πηγή.

Σε παλιότερη συνέντευξή της, το μοντέλο είχε αναγκαστεί να διαψεύσει τις φήμες ότι άρχισε να βγαίνει με τον Joaquim Valente πριν από το διαζύγιό της από τον Τομ Μπρέιντι τον Οκτώβριο του 2022.

Σε συνέντευξή της στους «New York Times, η Ζιζέλ απάντησε για το συγκεκριμένο ζήτημα και τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει και γραφτεί στα σκανδαλοθηρικά περιοδικά: «Αυτό είναι ψέμα. Συμβαίνει σε πολλές γυναίκες που κατηγορούνται όταν έχουν το θάρρος να εγκαταλείψουν μια ‘’αρρωστημένη’’ σχέση και χαρακτηρίζονται ως άπιστες».



Πηγή: skai.gr

