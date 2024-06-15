ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τον δείκτη Nasdaq να σημειώνει ένα πέμπτο συνεχόμενο ρεκόρ, χάρη στους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 57,94 μονάδων (-0,15%), στις 38.589,16 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 21,32 μονάδων (+0,12%), στις 17.688,88 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με ελαφρά πτώση 2,14 μονάδων (-0,04%), στις 5.431,60 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

