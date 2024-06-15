Λογαριασμός
ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 57,94 μονάδων (-0,15%), στις 38.589,16 μονάδες.

Μεικτές τάσεις στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τον δείκτη Nasdaq να σημειώνει ένα πέμπτο συνεχόμενο ρεκόρ, χάρη στους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 21,32 μονάδων (+0,12%), στις 17.688,88 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με ελαφρά πτώση 2,14 μονάδων (-0,04%), στις 5.431,60 μονάδες.

