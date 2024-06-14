EURO 2024: Τεστ αντοχής για τις αρχές ασφαλείας

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Στους ρυθμούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου κινείται από σήμερα η Γερμανία, η οποία μέχρι τις 14 Ιουλίου φιλοξενεί σε 10 πόλεις 51 αγώνες για το EURO 2024. Το πρώτο ματς αναμένεται το βράδυ της Παρασκευής στο Μόναχο, Γερμανία εναντίον Σκωτίας παρουσία του Γερμανού προέδρου Φρανκ-Bάλτερ Σταϊνμάιερ και ήδη η Βαυαρία θυμίζει... Χάιλαντς, έχοντας γεμίσει με σκωτσέζικα κιλτ υπό τους ήχους γκάιντας.



Αυτή είναι η μια πλευρά του νομίσματος. Από την άλλη πλευρά υπάρχει φόβος για την ασφάλεια, στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση το 50% των ερωτηθέντων «ανησυχεί» ή «ανησυχεί πολύ» για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου.



Με ένα πρωτόγνωρο σχέδιο ασφαλείας, το οποίο δεν θυμίζει σε τίποτα το επιτυχημένο Μουντιάλ που είχε φιλοξενήσει η Γερμανία το 2006 σε άλλες εποχές ειρήνης, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση έχει αναχθεί σε απόλυτο τεστ αντοχής για τις γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας και συνολικά τον κρατικό μηχανισμό. Το κόστος της διοργάνωσης υπολογίζεται ήδη άνω των 650 εκατομμυρίων ευρώ, με ειδικούς να θεωρούν ότι θα ξεπεραστεί κατά πολύ.

Τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα αποτροπής ντρόουν

22.000 αστυνομικοί θα είναι καθημερινά επί ποδός σε όλες τις πόλεις στις οποίες θα διεξαχθούν τα ματς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ενώ ένα ειδικό επιχειρησιακό και συντονιστικό κέντρο της αστυνομίας έχει συσταθεί στο Nόις αποκλειστικά και μόνο για το EURO 2024, με τη συνεργασία αστυνομικών όλων των χωρών που συμμετέχουν στη διοργάνωση.



Ταυτόχρονα ισχύουν ήδη εξονυχιστικοί έλεγχοι σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας, κατά μήκος των χερσαίων συνόρων, σε αεροδρόμια και λιμάνια. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές θα γίνει χρήση συστημάτων αποτροπής ντρόουν σε μεγάλες πόλεις και για πρώτη φορά θα δοκιμαστεί εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης , π.χ. αναγνώριση προσώπου σε ζώνες φιλάθλων και σημεία public viewing.



Στα σημεία αυτά θα είναι ιδιαίτερα αυξημένοι και οι σωματικοί έλεγχοι. Ειδικά στο Βερολίνο, το ιστορικό κέντρο του οποίου γύρω από το Κοινοβούλιο και την Πύλη του Βρανδεμβούργου έχει μετατραπεί σε τεράστιο γήπεδο, το σχέδιο ασφαλείας που έχει εκπονηθεί υπολογίζεται στα 10 εκατομ. ευρώ.



Για την υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ και τις μυστικές υπηρεσίες οι τρεις μεγάλοι κίνδυνοι είναι σαφώς προσδιορισμένοι: πρώτον η ισλαμιστική απειλή και χτυπήματα μεμονωμένων δραστών κυρίως από το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν, έπειτα η οπαδική βία και χούλιγκαν και τέλος οι υβριδικές κυβερνοεπιθέσεις



Σύμφωνα με το κεντρικό σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, σε πλήρη ετοιμότητα μέχρι το τέλος της διοργάνωσης θα βρίσκεται επίσης τόσο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας όσο και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας Πληροφοριών.

