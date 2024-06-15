Η τουρκική κατοχή παραμένει μια οδυνηρή πραγματικότητα, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, σε χαιρετισμό του σε εκδήλωση της Μόνιμης Αποστολής της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την 60η επέτειο από την ίδρυση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNFICYP) στην Κύπρο, το 1964.

Ο κ. Κόμπος υπογράμμισε ότι η Κύπρος αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ παγκοσμίως.

«Οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ, σε όλο τον κόσμο, έχουν βοηθήσει τις χώρες να πορευτούν στο δύσκολο αυτό μονοπάτι: από τη σύγκρουση στην ειρήνη, από την αστάθεια στην ανθεκτική ασφάλεια», είπε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως ένα από τα λίγα κράτη μέλη του ΟΗΕ που είναι και χώρα υποδοχής στρατευμάτων και συνεισφορέας, μπορεί να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα διατήρησης και υποστήριξης της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερα, ενόψει των διαρκώς εξελισσόμενων προκλήσεων.

«Σήμερα, η Κυπριακή Δημοκρατία φιλοξενεί μια από τις πιο μακροχρόνιες ειρηνευτικές επιχειρήσεις στον κόσμο. Μέλη της Δύναμης υπηρέτησαν τον ΟΗΕ και τους Κύπριους με θάρρος, κάποιοι έδωσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η θυσία τους δεν ξεχνιέται. Και η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει ευγνώμων. Η σύγκρουση δεν έχει παγώσει. Η τουρκική κατοχή παραμένει μια οδυνηρή πραγματικότητα, μια διαρκής παραβίαση του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, μια διαρκής υπενθύμιση ότι ένα κράτος μέλος αυτού του Οργανισμού αντιμετωπίζει, σε καθημερινή βάση, την υπαρξιακή απειλή από τον επιτιθέμενο», σημείωσε.

Ο κ. Κόμπος υπογράμμισε τις επιθέσεις εναντίον μελών της Ειρηνευτικής Δύναμης τον περασμένο Αύγουστο, τις οποίες η διεθνής κοινότητα καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο, καθώς και το ότι οι πρόσφατες κινήσεις των δυνάμεων κατοχής, αποτελούν εκδηλώσεις των σημερινών προκλήσεων.

Σημείωσε περαιτέρω ότι «ο ΟΗΕ δεν μπορεί να απειληθεί. Η πολιτική ίσων αποστάσεων είναι επικίνδυνη. Ο ΟΗΕ δεν μπορεί να υποβαθμίσει τις αρχές για τις οποίες στρατιωτικοί και γυναίκες έχουν θυσιάσει τη ζωή τους. Έγινε εισβολή. Υπάρχει ένα θύμα και ένας που επιτίθεται. Υπάρχει ένα κράτος μέλος του ΟΗΕ και μια παράνομη οντότητα, προϊόν επιθετικότητας. Η μέση γραμμή είναι επικίνδυνη. Και δεν πρέπει να συνδέεται με τον ΟΗΕ».

Ο Κωνσταντίνος Κόμπος εγκαινίασε και έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «60 χρόνια στην υπηρεσία της ειρήνης: φόρος τιμής στους ειρηνευτές της Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο» την οποία θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν διπλωματικές αποστολές των χωρών μελών του ΟΗΕ.

Αμέσως μετά ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Βοηθό Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και την Αμερική, Μίροσλαβ Γέντζια. Τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών συνοδεύει στις επαφές του η Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, πρέσβης Μαρία Μιχαήλ.

Κατά την παραμονή του στα Ηνωμένα Έθνη ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου θα έχει γεύμα εργασίας με τους Μονίμους Αντιπροσώπους των Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ αργότερα το απόγευμα ο κ. Κόμπος θα παραστεί σε εκδήλωση στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για την υποψηφιότητα της Κύπρου στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την περίοδο 2025-2027

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

