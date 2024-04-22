Σε μια «επιχείρηση σκούπα», μετά από έρευνα τεσσάρων μηνών, οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια και συνέλαβαν δεκάδες υπόπτους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και αυτουργία σε περιστατικά αθλητικής βίας. Μεταξύ των συλληφθέντων για τη δολοφονία του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη από φωτοβολίδα στου Ρέντη φέρεται να είναι και ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή για τη δολοφονική επίθεση.

Πρόκειται για «ξήλωμα» της δεξαμενής στρατολόγησης εγκληματικών ομάδων ανέφεραν χαρακτηριστικά αστυνομικοί στον ΣΚΑΪ και στον Παναγιώτη Σπυρόπουλου. Στην επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, στην οποία επιχειρεί η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους, έχουν γίνει τουλάχιστον 59 συλλήψεις.



Πρόκειται για μια νέα δικογραφία, με συνολικά 158 κατηγορούμενους, που αφορά την ηθική αυτουργία στη δολοφονία του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη στου Ρέντη και την εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 10 ίσως και περισσότερα περιστατικά βίας και επιθέσεων σε αθλητικές συναντήσεις. Έχουν εξελιχθεί δεκάδες κατ’ οίκον έρευνες, έχουν κατασχεθεί διάφορα πειστήρια, σημαντικά είναι τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών όπως και τις επισυνδέσεις των υπόπτων και τα αποτελέσματα DNA, όπως επίσης και από άτομα που θέλησαν να υπαχθούν στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Υπάρχουν αρκετά ευρήματα όπως ρουχισμός που βρέθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων και ταυτοποιείται με τα βίντεο των επιθέσεων, αλλά ταυτοποιήθηκε και DNA από καμένα ρούχα που είχαν βρεθεί στις τουαλέτες του κλειστού γυμναστηρίου, ενώ εντοπίστηκαν και διαπιστεύσεις για αγώνες της Σουπερλίγκας συγκεκριμένης ποδοσφαιρικής ομάδας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες είναι ηγετικά μελή αυτών των συνδέσμων, με κάποιους εξ αυτών να έχουν συμμετάσχει σε επεισόδια ακόμα και 16 χρόνια πριν. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν συλληφθεί οι αρχηγοί, ανάμεσα τους και ο 27χρονος μάνατζερ τράπερ) οι οργανωτές (οι υπαρχηγοί), οι ομαδάρχες, οι διαβιβαστές των εντολών και των ενεργειών, οι αποθηκάριοι οπλισμού και τα άτομα που αποτελούσαν τις ομάδες κρούσης.



Μιλάμε για αρχηγούς ηγετικών ομάδων των συνδέσμων που απ’ ό,τι φαίνεται ήταν αυτοί που οργάνωσαν τα επεισόδια. Οι πηγές της ΕΛΑΣ αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι οι ίδιοι στρατολογούσαν νεαρά άτομα από συνδέσμους που ως περιφερόμενοι στρατοί συμμετείχαν σε επεισόδια, επιθέσεις και άλλες εγκληματικές ενέργειες. Οι «ικανότεροι» επιλέγονταν για συμμετοχή και σε πιο βαριά εγκλήματα, ενδεχομένως και εγκλήματα που αφορούσαν την ελληνική μαφία.



Σε ό,τι αφορά τη δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, απ’ ό,τι φαίνεται τα επεισόδια στα οποία είχαν συμμετάσχει οι «στρατοί» ήταν στα Γιάννενα, στο Βόλο, στην Αττική, στη Μαλακάσα στο Ίλιον, στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Κρήτη αλλά και την Τρίπολη. «Όσα συνέβησαν στο κλειστό γυμναστήριο ‘Μελίνα Μερκούρη’ σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματικούς ήταν αντίποινα για τα τεκταινόμενα τέσσερις μέρες νωρίτερα στον Βόλο, με τις επιθέσεις αστυνομικών δυνάμεων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ευρείας κλίμακας επιχείρησης της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στο περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού αστυνομικού την 7/12/2023 σε αθλητική διοργάνωση στο Ρέντη. Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιηθεί προσαγωγή δεκάδων ατόμων καθώς και μεγάλος αριθμός ερευνών σε οικίες και οχήματα, ενώ έχουν κατασχεθεί διάφορα πειστήρια. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

