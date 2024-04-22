Χειροπέδες σε ένα από τα "βαριά" ονόματα του αντιεξουσιαστικού χώρου της Πάτρας, πέρασαν τη Δευτέρα στην αχαϊκή πρωτεύουσα, αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο συλληφθείς κατηγορείται για ηγετικό ρόλο στην τρομοκρατική οργάνωση "Σύμπραξη Εκδίκησης", η οποία πρόσφατα είχε απασχολήσει τις Αρχές και στην οποία αποδίδονται τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν γίνει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, ενώ είχαν προφυλακιστεί 6 άτομα της οργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αντιεξουσιαστής είχε συλληφθεί πρόσφατα στην Πάτρα για άλλο αδίκημα.

Οι Αρχές εξέτασαν ηλεκτρονικά μέσα του συλληφθέντα τα οποία εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αθήνας και προέκυψαν στοιχεία από τα οποία σχηματίστηκε η κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία σε βάρος του.

Ο άνδρας θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

