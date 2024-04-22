Τη σύλληψη μέχρι στιγμής 60 ατόμων, ανακοίνωσε ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Δημήτριος Μάλλιος σχετικά με την ευρεία αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη, σήμερα το πρωί, για τη θανάσιμη επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα κατά του 31χρονου αστυνομικού των ΜΑΤ, Γεώργιου Λυγγερίδη στην περιοχή του Ρέντη.

«Τους τελευταίους 4 μήνες η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διεξήγαγε υπό άκρα μυστικότητα εκτεταμένη έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της εγκληματικής επίθεσης χούλιγκαν στην περιοχή του Ρέντη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του αστυνομικού της ΥΑΤ Γεώργιου Λυγγερίδη», δηλώνει χαρακτηριστικά, ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο ίδιος υπογραμμίζει πως για την εξιχνίαση αυτής της δολοφονικής επίθεσης, από την πρώτη στιγμή, είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 400 προσαγωγές, ώστε να μην χαθεί κανένα πειστήριο, ενώ ένα άτομο είχε συλληφθεί και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Τονίζει πως στη συνέχεια, η δικογραφία που συντάχθηκε περιελάμβανε μαρτυρίες, βίντεο και άλλα ευρήματα που κατέδειξαν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης πίσω από την επίθεση, ενώ επιβεβαίωναν συσχέτιση της αθλητικής βίας με το οργανωμένο έγκλημα.

Ειδικότερα, προέκυψαν στοιχεία για εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από 158 μέλη, τα οποία, τουλάχιστον από το 2019, τελούσαν κακουργηματικές και πλημμεληματικές αξιόποινες πράξεις και δρούσαν κυρίως σε Αττική, Βόλο και Ιωάννινα.

Ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομία επισημαίνει πως για την αποδόμηση της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα διεξήχθη, στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης, ευρεία αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ. και αστυνομικών σκύλων, με αποτέλεσμα τη σύλληψη, μέχρι στιγμής 60 ατόμων.

Σημειώνει πως παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 58 έρευνες σε οικίες και 15 σε οχήματα και έχουν κατασχεθεί πλήθος πειστηρίων όπως πιστόλια, ξύλινα ρόπαλα, μαχαίρια, ναρκωτικά, ρουχισμός, ψηφιακά μέσα και άλλα.

«Η δέσμευσή μας για την καταπολέμηση της αθλητικής βίας και συνολικά της ανομίας είναι απόλυτη. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σχέδιο και αποφασιστικότητα για την ασφάλεια των πολιτών και την ειρηνική συνύπαρξη στην κοινωνία μας», τονίζει ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας.

Δείτε βίντεο με τη δήλωση του αρχηγού της αστυνομίας:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.