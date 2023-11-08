Επίθεση με πέτρες και μπουκάλια σε διμοιρία των ΜΑΤ στα Εξάρχεια

Ομάδα 20 ατόμων επιτέθηκε χθες το βράδυ σε αστυνομικές δυνάμεις στην Θεμιστοκλέους και Μεταξά, στα Εξάρχεια .

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 22.40 χθες το βράδυ, όταν οι άγνωστοι πέταξαν μπουκάλια, πέτρες και πυροσβεστήρες σε διμοιρία των ΜΑΤ.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε περιορισμένη χρήση χημικών ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Πηγή: skai.gr

