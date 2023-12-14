Στάση εργασίας πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΕΔΥ από τις 10 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου, στο πλαίσιο διαμαρτυρίας για τον προϋπολογισμό.

Εργαζόμενοι της ΑΔΕΔΥ, στις 11:00 θα έχουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Καραϊσκάκη (σταθμός Μετρό Μεταξουργείο) και θα ακολουθήσει πορεία, «ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, προχωρά σήμερα η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α με κυρίαρχο αίτημα τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Στις 11 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ θα ακολουθήσει πορεία.

Σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους ΟΤΑ γίνεται λόγος για «συνεχιζόμενη απαξίωση των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για την περιφρονητική αντιμετώπιση των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. από την κυβέρνηση της ΝΔ και μερίδας αιρετών».

Παράλληλα, η ΠΟΕΔΗΝ θα πραγματοποιήσει σήμερα στάση εργασίας από τις 10:00 ως τις 15:00 ενώ θα έχει προσυγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ. ενάντια στον προϋπολογισμό.

