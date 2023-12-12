Τα όσα συνέβησαν την βραδιά των επεισοδίων στον αγώνα βόλει Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στου Ρέντη, το πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 31χρονος αστυνομικός αλλά και πώς οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 18χρονο δράστη, περιγράφεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε.

«Πάρτη αυτή εδώ, βγάλε το καπάκι που έχει από πίσω, τράβα το σχοινί και στόχευσε τους μπ@@@ς». Παίρνοντας τις συγκεκριμένες οδηγίες ο 18χρονος έριξε στη συνέχεια την φωτοβολίδα που κρατούσε τραυματίζοντας σοβαρά τον αστυνομικό.

Με τη σειρά της η κοπέλα του 18χρονου περιγράφει τα όσα της διηγήθηκε αφότου επέστρεψε από τον αγώνα.



Διαβάστε τη δικογραφία του 18χρονου

Βραδινές ώρες της 9-12-2023, ο… (όνομα 18χρονου) εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζεφυρίου, μαζί με τη σύντροφό του (αναφέρει το όνομα της συντρόφου) και από κοινού οδηγήθηκαν στην έδρα της Υπηρεσίας μας.



Όπως ανέφερε η… (όνομα συντρόφου), ο… (όνομα 18χρονου) είχε μεταβεί στου Ρέντη για να παρακολουθήσει τον αγώνα βόλεϊ, μαζί με τον αδερφό του και εν συνεχεία προσήχθη από τους Αστυνομικούς, χωρίς όμως να έχει κάποια σχέση με τον τραυματισμό του Αστυνομικού. Ανέφερε δε, ότι όταν συναντήθηκε από κοντά με τον… (όνομα 18χρονου), της εκμυστηρεύτηκε ότι ήταν αγχωμένος και φοβόταν μήπως βρεθούν τα αποτυπώματά του σε καπνογόνο που είχε πιάσει με τα χέρια του για μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο του είχε δώσει κάποιο άγνωστο άτομο, λίγο πριν ξεκινήσουν τα επεισόδια.

Κατά την εξέταση του ο .. (όνομα 18χρονου) ομολόγησε ότι εκείνος πέταξε τη ναυτική φωτοβολίδα που τραυμάτισε τον Αστυνομικό κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Είχε μεταβεί μαζί με τον αδερφό του και δύο φίλους του στο γήπεδο προκειμένου να παρακολουθήσουν την ανωτέρω αναμέτρηση. Όταν ξεκίνησαν κάποιοι από τους οπαδούς να βγαίνουν έξω από το γήπεδο και να κινούνται προς το μέρος των αστυνομικών, ο… (όνομα 18χρονου) τους ακολούθησε. Συγκεκριμένα, ένας από αυτούς, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, απευθυνόμενος προς τους υπόλοιπους οπαδούς είπε χαρακτηριστικά «πάμε έξω στους μπάτσους». Αφού εξήλθαν του γηπέδου, ο ίδιος άνδρας του έδωσε μία ναυτική φωτοβολίδα, προτρέποντάς τον να την ρίξει προς το μέρος των Αστυνομικών, λέγοντάς του χαρακτηριστικά «Πάρτη αυτή εδώ, βγάλε το καπάκι που έχει από πίσω, τράβα το σχοινί και στόχευσε τους μπάτσους». Αφού πλησίασαν τις αστυνομικές δυνάμεις, βλέποντας τους υπόλοιπους οπαδούς που ήταν δίπλα του να ρίχνουν διάφορα αντικείμενα στους Αστυνομικούς, ο… (όνομα 18χρονου), θέλησε να ρίξει τη φωτοβολίδα που κρατούσε στον αέρα, πλην όμως αφού την εκτόξευσε, εκείνη χτύπησε στο έδαφος και στη συνέχεια τραυμάτισε κάποιον Αστυνομικό στο πόδι του. Φοβούμενος για αυτό το οποίο είχε συμβεί, ο… (όνομα 18χρονου) επέστρεψε στο εσωτερικό του γηπέδου, αναφέροντας στον αδερφό του και στους φίλους του, τι ακριβώς είχε συμβεί προ ολίγου.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι, πρωινές ώρες της 9-12-2023, φοβούμενος για τις συνέπειες τις πράξης του, άλλαξε τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούσε μέχρι πρότινος, καθώς επίσης διέγραψε τις φωτογραφίες που είχε αναρτήσει στο προφίλ του σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης.



Όσον αφορά στα άτομα στα οποία εκμυστηρεύτηκε, ότι τραυμάτισε με τη ναυτική φωτοβολίδα τον Αστυνομικό της Υ.Α.Τ., ο κατηγορούμενος δήλωσε πως για το συμβάν, πέραν των ατόμων με τα οποία βρισκόταν στο γήπεδο, ενημέρωσε τη σύντροφό του και τον αδερφό του. Άπαντες οι ανωτέρω, πλην του… (όνομα ενός εκ των φίλων του) τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν αργότερα, επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμού του, αναφέροντας την κακή ψυχολογική του κατάσταση, μετά το περιστατικό.

Από τον κατηγορούμενο, κατά τη διαδικασία προσαγωγής του από το κλειστό γυμναστήριο, είχαν ληφθεί αποτυπώματα, δείγμα βιολογικού υλικού και δείγμα καταλοίπων πυρίτιδας από τους Αστυνομικούς της Υ.Α.Β.Α.Χ..

