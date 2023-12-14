Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είχαν τεθεί σε ισχύ νωρίτερα σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Ποσειδώνος και σε άλλους δρόμους των Νοτίων Προαστίων της Αττικής (Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού-Αργυρούπολης) λόγω πραγματοποίησης ελεγχόμενης έκρηξης για την εξουδετέρωση πυρομαχικών παλαιού τύπου.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το βράδυ έως αύριο το πρωί επί της Λ. Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιάς λόγω εκτέλεσης έργων εφαρμόζονται από σήμερα έως και την Παρασκευή. Ειδικότερα σύμφωνα με την Τροχαία θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λ. Κηφισού, 250μ. προ του κλάδου εξόδου προς την οδ. Αγ. 'Αννης και έως την έξοδο της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, σήμερα και κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00 της επομένης.

- Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός του κλάδου εξόδου προς την Αγ. 'Αννης για τα οχήματα, με εξαίρεση τα οχήματα του ΟΑΣΑ και των ΚΤΕΛ όπου θα διέρχονται κανονικά.

- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

Α) Λ. Κηφισού (ρεύμα προς Πειραιά) - δεξιά κλάδος εξόδου προς 'Αγιο Ι. Ρέντη - αριστερά Κ. Παλαιολόγου - δεξιά Πάροδος 7η (Ι.Ν. Αγ Ι. Ρέντη) - αριστερά Μπιχάκη - δεξιά Αγ. Ι. Ρέντη - δεξιά διάβαση γραμμών ΟΣΕ - αριστερά Αγίας 'Αννης - δεξιά ή αριστερά Στργ. Μακρυγιάννη.

Β) Λ. Κηφισού (ρεύμα προς Πειραιά) - δεξιά κλάδος εξόδου προς Πειραιώς - αριστερά αναστροφή προς Λαχαναγορά - ευθεία κλάδος εισόδου προς Λ. Κηφισού προς Λαμία - ευθεία Λ. Κηφισού προς Λαμία - δεξιά κλάδος εξόδου προς Αγίας 'Αννης / Λεγάκη - αριστερά γέφυρα Αγίας 'Αννης - ευθεία Στργ. Μακρυγιάννη.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση

