Ρέντη: Ο Διμοιρίτης του τραυματία αστυνομικού μιλά ΣΚΑΪ

Εξι 24ωρα μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του αστυνομικού από ναυτική φωτοβολίδα, συγκλονίζει η μαρτυρία του διμοιρίτη της ομάδας των ΜΑΤ, που περιγράφει στον ΣΚΑΙ καρέ καρέ την δολοφονική επίθεση από τους χούλιγκαν.

Κάνει λόγο για πολεμικό σκηνικό, με τις εκρήξεις να είναι συνεχείς ακόμη και την ώρα που προσπαθούσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον αστυνομικό.

«Βλέπαμε την ανάφλεξη στο πόδι του, της ναυτικής φωτοβολίδας, πως τη ζούσε. Ήταν αξιοπρεπέστατος, ούτε ούρλιαζε, ούτε φώναζε, ούτε τίποτα μόνο παρακαλούσε να βγάλουμε από πάνω του αυτό το υλικό»

Ο επικεφαλής της διμοιρίας των ΜΑΤ περιγράφει καρέ – καρέ τα δευτερόλεπτα μετά τη δολοφονική επίθεση στον συνάδελφό του αστυνομικό.

«Ήρθε πιο ψύχραιμος συνάδελφος αμέσως με το γάντι που είχε το αντίστοιχο, τράβηξε τα ¾ της φωτοβολίδας. Έμεινε όμως ένα μέρος μέσα. Αμέσως προσπάθησα με το γάντι το δικό μου να το βγάλω αλά έβγαζα μόνο αίμα πάνω στην πληγή. Ήταν αδύνατο. Τον βάζουμε λοιπόν κάτω έχοντας της αισθήσεις και όση ώρα μιλάμε δεχόμαστε επιθέσεις. Βάλαμε τον συνάδελφο μου ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα για να ενεργούν οι συνάδελφοι μου που έπραξαν το τουρνικέ, το διπλό τουρνικέ, για να είναι υπό κάλυψη.».

Ο διμοιρίτης παρομοιάζει τα επεισόδια με πολεμικό σκηνικό και λέει πως είναι η πρώτη φορά που αντικρίζει κάτι τέτοιο...

«Όλα αυτά τα άτομα είχαν δει ότι είχαμε σύρει στο οδόστρωμα έναν άνθρωπο. Γιατί η περιοχή είχε μετατραπεί σε Γάζα. 'Οταν δεχόμαστε τέτοιου είδους επιθέσεις με τέτοια μέσα, το επίπεδο της επίθεσης αλλάζει.»

Οι μολότοφ πέφτουν βροχή, και ο 31ος ετών αστυνομικός δέχεται και δεύτερη επίθεση δευτερόλεπτα μετά την πρώτη.

«Αφού είχε δεχθεί την φωτοβολίδα τη ναυτική, προτιμίσαμε να τον βάλουμε στο έδαφος για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Αφού τον βάζουμε ήρθε και η εκρηκτική μολότοφ στο δεξί πόδι όπου αυτή μας έλουσε όλους όσοι ήμασταν εκεί. Και εκεί λοιπόν ο συνάδελφος έπαθε εσωτερική αιμορραγία. Έχουμε 2 εγκληματικές πράξεις εδώ. Η μία είναι η φωτοβολίδα και η δεύτερη, έχουμε μια εκρηκτική μολότοφ.»

Οι χούλιγκαν ήταν πάνω από 200, λέει ο αστυνομικός και κάνει λόγο για ένα ολόκληρο οπλοστάσιο.

«Το πρώτο πράγμα που ξεκίηνησαν ήταν οι ναυτικές. Εγώ στα χρόνια υπηρεσίας που έχω, τόση ναυτική συσσωρευμένη δεν έχω ξανα δει από το πρώτο δεκάλεπτο. Ήταν πολλές, ήταν διψήφιος ο αριθμός. Η συγκεκριμένη δεν γκελάρισε. Ήταν ευθεία βολή.»

Οι συνάδελφοι του περιγράφουν τον 31χρονο ως έναν αστυνομικό ευγενικό και αξιοπρεπή και του συμπαραστέκονται με την ελπίδα σύντομα να βγει από το νοσκοκμέιο όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

