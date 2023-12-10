Να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση δολοφονίας του Όλιβερ ζήτησε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο Δήμαρχος της Αράχωβας Γιάννης Σταθάς. «Μας ενδιαφέρει να βρεθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Η αστυνομία δίνει τον καλύτερό της εαυτό για να εξακριβώσουμε τι έχει συμβεί. Το σκυλί ήταν πολύ αγαπητό στην περιοχή και μόνο στην ιδέα ότι μπορεί να το έχει βιάσει άνθρωπος είναι σοκαριστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σταθάς

«Αυτό που μας φοβίζει είναι ότι αν το έχει κάνει άνθρωπος αυτό, μπορεί να το κάνει ξανά και σε έναν άνθρωπο, σε ένα παιδί. Πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η ασφάλειά μας», πρόσθεσε.

«Η έρευνα μέχρι στιγμής δεν δείχνει ούτε υπάρχει κάποιος ύποπτος από την περιοχή ούτε κάποιος ύποπτος τέλεσης του συγκεκριμένου. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν το ζώο τραυματίστηκε από ανθρώπινο χέρι ή από άλλα ζώα. Δεν υπάρχει λόγος να γίνονται σχόλια για κατοίκους της περιοχής», τόνισε από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Η έρευνα θα συνεχιστεί μέχρι να φτάσουμε σε ασφαλή αποτελέσματα και μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το ζώο», πρόσθεσε.

Βίντεο από κάμερα κτιρίου ίσως να οδηγήσει στον δράστη - Τα τρία νέα στοιχεία που αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών σχετικά με την υπόθεση που έχει συνταράξει το πανελλήνιο, την άγρια κακοποίηση του Όλιβερ στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, υπάρχουν τρία νέα στοιχεία το οποία αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ που βασανίστηκε ο σκύλος, κάτοικος είδε έναν άνθρωπο με αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα στην περιοχή και έναν σκύλο που έμοιαζε στον Όλιβερ, παράλληλα υπάρχει βίντεο από κάμερα κτιρίου που ίσως να οδηγήσει στον δράστη, ενώ ήδη από σήμερα, Σάββατο έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος καταθέσεων.

Πηγή: skai.gr

