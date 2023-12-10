«Μία δύσκολη μέρα ξημέρωσε για την ΕΛ.ΑΣ καθώς ένας συνάδελφός μας συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και μία οικογένεια περιμένει μέσα στο νοσοκομείο να ακούσει ένα καλό νέο για το παιδί της», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα», με τον Γιώργο Αυτιά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Οι συνάδελφοι της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και της διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών συνεχίζουν να δουλεύουν νυχθημερόν», τόνισε η κυρία Δημογλίδου, καθώς - όπως είπε- «είναι μεγάλος ο όγκος των δεδομένων που εξετάζουν». «Μιλάμε για δείγματα από 424 άτομα, για αντικείμενα που βρέθηκαν στο γήπεδο και πρέπει να εξεταστούν. Υπάρχει φτωχό βιντεοληπτικό υλικό εξωτερικά του γηπέδου αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα μας δώσει κάποια αποτελέσματα στην έρευνα. Υπάρχουν πληροφορίες για κάποια άτομα που πρωταγωνίστησαν στην επίθεση σε βάρος των αστυνομικών και ελέγχονται εξονυχιστικά», επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Δεν θα σταματήσει η έρευνα μέχρι να βρεθούν οι ένοχοι, μέχρι να βρεθούν αυτοί που επιτέθηκαν στο συνάδελφο χωρίς καμία αιτία», πρόσθεσε.

Επίσης, η κυρία Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι «τα άτομα που μπήκαν στο γήπεδο ελέγχθησαν κανονικά» και υπογράμμισε ότι «οι διμοιρίες βρίσκονταν σε αρκετά μεγάλη απόσταση από το γήπεδο. Αυτοί οι άνθρωποι διένυσαν μία μεγάλη απόσταση προκειμένου να επιτεθούν ξεκάθαρα στους αστυνομικούς. Μιλάμε για ευθεία βολή με ναυτική φωτοβολίδα. Προσπαθούσαν οι συνάδελφοι του αστυνομικού να σβήσουν τη φωτιά μέσα του και ήταν αδύνατο. Ο αστυνομικός καιγόταν μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του».

Πηγή: skai.gr

