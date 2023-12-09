Λογαριασμός
Αράχωβα - δολοφονία Όλιβερ: Βίντεο από κάμερα κτιρίου ίσως να οδηγήσει στον δράστη - Τα τρία νέα στοιχεία που αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση

Ήδη από σήμερα έχει ξεκινήσει νέος κύκλος καταθέσεων.

Αράχωβα

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών σχετικά με την υπόθεση που έχει συνταράξει το πανελλήνιο, την άγρια κακοποίηση του Όλιβερ στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, υπάρχουν τρία νέα στοιχεία το οποία αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ που βασανίστηκε ο σκύλος, κάτοικος είδε έναν άνθρωπο με αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα στην περιοχή και έναν σκύλο που έμοιαζε στον Όλιβερ, παράλληλα υπάρχει βίντεο από κάμερα κτιρίου που ίσως να οδηγήσει στον δράστη, ενώ ήδη από σήμερα, Σάββατο έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος καταθέσεων.

TAGS: Αράχωβα σκύλος κακοποίηση σκύλου
