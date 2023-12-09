Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών σχετικά με την υπόθεση που έχει συνταράξει το πανελλήνιο, την άγρια κακοποίηση του Όλιβερ στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, υπάρχουν τρία νέα στοιχεία το οποία αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ που βασανίστηκε ο σκύλος, κάτοικος είδε έναν άνθρωπο με αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα στην περιοχή και έναν σκύλο που έμοιαζε στον Όλιβερ, παράλληλα υπάρχει βίντεο από κάμερα κτιρίου που ίσως να οδηγήσει στον δράστη, ενώ ήδη από σήμερα, Σάββατο έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος καταθέσεων.

Πηγή: skai.gr

