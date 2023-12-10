Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια: Απεγκλωβίστηκε γυναίκα με το μωρό της

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα τις Κυριακής σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην οδό Νικοδήμου όπου εκείνη την ώρα βρισκόταν μία μητέρα με το μόλις λίγων μηνών μωρό τους. Αμέσως η γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσε κλιμακοφόρο όχημα της πυροσβεστικής προκειμένου να κατεβάσει την μητέρα και το παιδί. Λόγω της στενότητας του δρόμου, το κλιμακοφόρο δεν μπορούσε να περάσει και έτσι οι 15 πυροσβέστες ανέβηκαν οι ίδιοι και μπόρεσαν να τους απεγκλωβίσουν.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής συνεχίστηκε με τον απεγκλωβισμό των ενοίκων από τους υπόλοιπους ορόφους της πολυκατοικίας.

Πηγή: skai.gr

