Σε 20 προσαγωγές προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία μετά τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου έξω από το ΑΠΘ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ ήταν σε εξέλιξη πάρτι στη Σχολή Θετικών Επιστημών

Σύμφωνα με το thestival.gr από τις 20 προσαγωγές, τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άτομα που κατείχαν ποσότητες ναρκωτικών και για ένα που διέμενε παράνομα στη χώρα.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν γύρω στις 11 το βράδυ.

Το χρονικό της έντασης

Δυνάμεις των ΜΑΤ, είχαν παραταχθεί από νωρίς έξω από το Πανεπιστήμιο με αφορμή το πάρτυ. Η παρουσία της Αστυνομίας στάθηκε αφορμή για τη διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Οι συγκεντρωθέντες πορεύτηκαν προς το πανεπιστήμιο, όπου και σημειώθηκε η ένταση.

Δυο ομάδες αντιεξουσιαστών, η μια από το εσωτερικό του ΑΠΘ και η δεύτερη από την οδό Εθνικής Αμύνης, προσέγγισαν τις διμοιρίες που είχαν αναπτυχθεί στην είσοδο της πλατείας Χημείου.

Οι δυνάμεις των ΜΑΤ, έχοντας εντολή να απομακρύνουν τους διαδηλωτές από το σημείο, προέβησαν σε χρήση χειρομβοβίδων κρότου λάμψης και δακρυγόνων. Κατά την αποχώρησή τους κάποιοι από τους αντιεξουσιαστές πέταξαν πέτρες προς τους άντρες των ΜΑΤ.

Η ένταση μεταφέρθηκε στη συνέχεια και στην περιοχή της Ροτόντας με ομάδες ατόμων να πυρπολούν κάδους επί της οδού Αρμενοπούλου.

Πηγή: skai.gr

