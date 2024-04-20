Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά τη σημερινή της συνεδρίαση στην Αθήνα, προτείνει στους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, μια εβδομάδα Πανελλαδική καθολική αποχή, από την ερχόμενη Τρίτη 23.4.2024 μέχρι και την Μεγάλη Τρίτη 30.4.2024, λόγω του νέου δικαστικού χάρτη.

Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωσή της η Ολομέλεια επαναλαμβάνει «την πάγια θέση της για την διατήρηση όλων των Πρωτοδικείων της Χώρας ως έχουν σήμερα και εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στις προωθούμενες ρυθμίσεις για την λειτουργία των «Παράλληλων Πρωτοδικείων», επισημαίνοντας ότι, πέραν της υποβάθμισης των συγκεκριμένων δικαστικών σχηματισμών, σε συνδυασμό με την λειτουργία των Περιφερειακών Πρωτοδικείων, δημιουργούνται μείζονα προβλήματα στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης ιδίως ως προς τη λειτουργία της εισαγγελικής αρχής (πρόβλεψη οργανικών θέσεων εισαγγελέων) και την άσκηση των ενδίκων μέσων» και επισημαίνει ότι «τα Πρωτοδικεία Μεσολογγίου, Αιγίου, Αμαλιάδας, Γυθείου, Θηβών, Καλαβρύτων και Κυπαρισσίας πρέπει να παραμείνουν ως έχουν».

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Ολομέλειας έχεις ως εξής:

«Η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών και η ορθή και ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά του Κράτους Δικαίου και βασική προτεραιότητα για το δικηγορικό σώμα.

Η Ολομέλεια θεωρεί ότι η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης της απονομής της Δικαιοσύνης, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της επέκτασης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, της κατάλληλης επιμόρφωσης των ειρηνοδικών και της ύπαρξης των απαραίτητων υλικοτεχνικών υποδομών.

Οι λοιπές όμως προωθούμενες ρυθμίσεις ως προς την αναδιάταξη του δικαστικού χάρτη δεν οδηγούν στην επιτάχυνση της Δικαιοσύνης. Χωρίς την προηγούμενη ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης, χωρίς τη δημιουργία των απαραίτητων υλικοτεχνικών υποδομών και χωρίς την πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού δικαστικών υπαλλήλων δεν είναι δυνατόν να επιταχυνθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός και ο εκσυγχρονισμός της Δικαιοσύνης. Στον τομέα αυτό η Κυβέρνηση δεν έχει επιδείξει μηδαμινή καμία πρόοδο.

Είναι προφανές ότι, υπό τους όρους που προωθείται η αναδιάταξη του δικαστικού χάρτη της χώρας, τη μόνη ανάγκη που ικανοποιεί είναι η συμμόρφωση της χώρας στις επιταγές του Ταμείου Ανάκαμψης για την εκταμίευση των σχετικών πόρων- οι οποίοι σημειωτέων δεν θα κατευθυνθούν στις ανάγκες κάλυψης των ελλείψεων υλικοτεχνικής υποδομής της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Η Ολομέλεια επαναλαμβάνει την πάγια θέση της για την διατήρηση όλων των Πρωτοδικείων της Χώρας ως έχουν σήμερα και εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στις προωθούμενες ρυθμίσεις για την λειτουργία των «Παράλληλων Πρωτοδικείων», επισημαίνοντας ότι, πέραν της υποβάθμισης των συγκεκριμένων δικαστικών σχηματισμών, σε συνδυασμό με την λειτουργία των Περιφερειακών Πρωτοδικείων, δημιουργούνται μείζονα προβλήματα στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης ιδίως ως προς τη λειτουργία της εισαγγελικής αρχής (πρόβλεψη οργανικών θέσεων εισαγγελέων) και την άσκηση των ενδίκων μέσων.

Τα Πρωτοδικεία Μεσολογγίου, Αιγίου, Αμαλιάδας, Γυθείου, Θηβών, Καλαβρύτων και Κυπαρισσίας πρέπει να παραμείνουν ως έχουν.

Η Ολομέλεια εκφράζει επίσης, την έντονη αντίθεσή της στην επιχειρούμενη διάσπαση των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς με την δημιουργία έξι (6) Περιφερειακών Πρωτοδικείων στην Αττική (πέραν των υφιστάμενων Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιά), με αρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου, στη θέση των καταργούμενων Ειρηνοδικείων, γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες έως και αντικειμενική αδυναμία άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος ιδίως στους νέους δικηγόρους και στους δικηγόρους που δεν έχουν την δυνατότητα απασχόλησης συνεργατών.

Η επιχειρούμενη «μεταρρύθμιση» πραγματοποιείται υπό ακόμη χειρότερους όρους από την απόπειρα τριχοτόμησης του Πρωτοδικείου Αθηνών επί Υπουργίας Κοντονή αφενός μεν λόγω της περαιτέρω πολυδιάσπασης των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς (8 συνολικά δικαστικοί σχηματισμοί) και αφετέρου καθώς τα δημιουργούμενα Περιφερειακά Πρωτοδικεία στερούνται των βασικών υποδομών και προσωπικού, αλλά κυρίως δεν έχει προωθηθεί η ψηφιακή Δικαιοσύνη σε αυτά.

Η αναδιάταξη του δικαστικού χάρτη στην Αττική δεν αφορά μόνο τους Δικηγόρους Αθηνών και Πειραιώς αλλά όλους τους δικηγόρους όλης της χώρας, οι οποίοι, στο πλαίσιο της ελεύθερης μετακίνησης, ασκούν το επάγγελμά τους και στο λεκανοπέδιο της Αττικής και θα υποστούν τις δυσμενείς συνέπειες της πολυδιάσπασης των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς.

Κατόπιν αυτών, η Ολομέλεια αποφάσισε να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας την καθολική αποχή των μελών τους από την Τρίτη 23.42024 μέχρι και την Μεγάλη Τρίτη 30.4.2024.

Ως πλαίσιο της αποχής προτείνεται το ακόλουθο:

'Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

- Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).

- Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α' βαθμό και επτά (7) έτη στον β' βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β' βαθμό.

- Σε ποινικές δίκες β' βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

- Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν' όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

- Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.

- Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.

- Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

- Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.

- Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης:

i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή και

ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και

Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής:

- Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, εκτός ασφαλιστικών μέτρων όταν σωρεύεται αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

- Δεν θα χορηγούνται άδειες:

α) Για αιτήσεις αναστολής και

β) Για αυτόφωρα και συνοδείες.

- Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.

Η αποχή καταλαμβάνει:

- Τα συναινετικά διαζύγια

'Άδεια δεν απαιτείται:

α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,

β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και

γ) Για την κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.

Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου. Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά Δικαστήρια:

Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Η Ολομέλεια αποφάσισε την οργάνωση του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων στις 4,5 και 6 Οκτωβρίου 2024 στην Αλεξανδρούπολη για τα μείζονα ζητήματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη και τη Δικηγορία και ιδίως τον εκσυγχρονισμό του Κώδικα Δικηγόρων».

