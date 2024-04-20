Γρεβενά: Οδύνη στην κηδεία του αστυνομικού που καταπλακώθηκε στο Πασαλιμάνι

Συντετριμμένοι φίλοι, συνάδελφοι, συγγενείς και δεκάδες συμπολίτες του αποχαιρέτισαν σήμερα τον άτυχο 31χρονο αστυνομικό Αγαθάγγελο Παπαδόπουλο που έχασε τη ζωή του όταν τον καταπλάκωσε τμήμα κτιρίου που κατέρρευσε στο Πασαλιμάνι.

Τη στιγμή που το λευκό φέρετρο έμπαινε στον ναό, εκατοντάδες φίλοι, συνάδελφοι αλλά και συγγενείς, άρχισαν να χειροκροτούν, τον άτυχο 31χρονο που «έφυγε» με αυτό τον άδικο τρόπο.

Υπενθυμίζεται πως ο 31χρονος, αστυνομικός στο επάγγελμα, εργαζόταν και σε οικοδομή για να ενισχύσει το εισόδημά του.

Δυστυχώς όμως έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του όταν έκανε εργασίες σε διώροφη κατοικία επί της οδού Νεωρίων, στην ακτή Μητσοπούλου στο Πασαλιμάνι, η οποία κατέρρευσε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας στα Γρεβενά.

